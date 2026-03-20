Κ. Τσιάρας: Ενίσχυση σε αγρότες και κτηνοτρόφους- Δεν προβλέπεται πλαφόν στα λιπάσματα σε αυτή τη φάση

Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέναντι στις ανατιμήσεις που καταγράφονται στον πρωτογενή τομέα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και απέναντι στην εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Σε δηλώσεις του στο ERTnews, ο υπουργός Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις στήριξης για τον αγροτικό κόσμο, ενώ παράλληλα δίνει μάχη για να περιοριστεί η ζωονόσος και να προστατευθεί η ελληνική κτηνοτροφία.

Αυξήσεις σε λιπάσματα και κόστος παραγωγής

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι οι αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων του αγροτικού τομέα είναι ήδη ορατές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα λιπάσματα. Όπως εξήγησε, η ουρία, που αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή λιπασμάτων, παράγεται σε μεγάλο βαθμό στις χώρες του Κόλπου, γεγονός που συνδέει άμεσα τις διεθνείς εξελίξεις με το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι το φαινόμενο των ανατιμήσεων επαναλαμβάνεται κάθε φορά που υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις σε περιοχές που επηρεάζουν κρίσιμες πρώτες ύλες και πρόσθεσε πως το υπουργείο παρακολουθεί καθημερινά την κατάσταση σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως είπε, το γεγονός ότι η αύξηση στις τιμές καταγράφεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τους παραγωγούς, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η σπορά και τα λιπάσματα είναι απαραίτητα τόσο για την ποσότητα όσο και για την ποιότητα της παραγωγής.

Στήριξη αντί για πλαφόν στα λιπάσματα

Ερωτηθείς αν εξετάζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα λιπάσματα, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν τεθεί στο τραπέζι διάφορα σενάρια, ωστόσο η κατεύθυνση που φαίνεται να προκρίνεται αυτή τη στιγμή είναι η άμεση στήριξη των παραγωγών και όχι η επιβολή πλαφόν.

Όπως εξήγησε, ένα πλαφόν δεν είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει πραγματικά υπέρ των αγροτών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση μπορεί να απορροφηθεί μέσα στην ήδη διαμορφωμένη τιμή, χωρίς ουσιαστικό όφελος για τον τελικό χρήστη.

Ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι η κυβέρνηση αναζητά λύση που θα βοηθήσει έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο, χωρίς να αφήνει περιθώρια για στρεβλώσεις ή παρερμηνείες. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι και κατά την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία υπήρξε κρατική παρέμβαση για το αυξημένο κόστος παραγωγής, υπογραμμίζοντας ότι με την ίδια λογική θα κινηθεί και τώρα η κυβέρνηση.

Ανησυχία και για το πετρέλαιο κίνησης

Πέρα από τα λιπάσματα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός κόσμος από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά όλη την Ευρώπη και πιθανότατα ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Όπως είπε, το ζήτημα έχει ήδη τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για μέτρα στήριξης των εθνικών οικονομιών, των κοινωνιών και των πολιτών, ανάλογα και με τη διάρκεια της κρίσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη στην αρχική φάση αποτύπωσης των αυξήσεων και την επόμενη εβδομάδα αναμένονται πιο σαφή στοιχεία, ώστε να διαμορφωθεί το ύψος και το είδος της στήριξης που θα χρειαστεί να δοθεί τόσο συνολικά στους πολίτες όσο και ειδικά στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: «Να κλείσει τώρα ο κύκλος μετάδοσης»

Στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, αυτό της κτηνοτροφίας στη Λέσβο, ο υπουργός χαρακτήρισε τον αφθώδη πυρετό εξαιρετικά σοβαρή και ιδιαίτερα μεταδοτική νόσο για τα δίχηλα ζώα, κυρίως αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοίρους.

Όπως τόνισε, ο βασικός στόχος του υπουργείου είναι να περιοριστεί η νόσος στη Λέσβο και να μην εξαπλωθεί στην υπόλοιπη χώρα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική κτηνοτροφία.

Ο αρμόδιος υφυπουργός βρέθηκε πρόσφατα στο νησί, ενώ σήμερα βρίσκεται εκεί και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας για την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας.

Ο υπουργός επισήμανε ότι αυτή είναι η κρίσιμη περίοδος, κατά την οποία είτε θα περιοριστεί η μετάδοση στη σημερινή εστία είτε θα δημιουργηθεί ένα πολύ ευρύτερο πρόβλημα. Όπως είπε, με δεδομένο ότι ο ιός έχει κύκλο περίπου 30 ημερών, η χώρα βρίσκεται μπροστά σε 30 έως 40 ημέρες πολύ αυξημένης προσοχής και «κόκκινου συναγερμού».

Στήριξη σε κτηνοτρόφους, συνεταιρισμούς και τυροκομεία

Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε ότι η οικονομική ζημιά στη Λέσβο είναι ήδη σημαντική, όχι μόνο για τους κτηνοτρόφους αλλά και για τις μεταποιητικές μονάδες, τα τυροκομεία και τους συνεταιρισμούς που πλήττονται από τους περιορισμούς στη διάθεση προϊόντων εκτός νησιού.

Όπως αποκάλυψε, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το υπουργείο Οικονομικών για να εξεταστούν μέτρα στήριξης αυτών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που πλήττονται άμεσα.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για απώλεια ζώων και απώλεια εισοδήματος θα δοθούν κανονικά και ότι η συζήτηση αφορά πρόσθετη ανακούφιση για τις μονάδες και τους συνεταιρισμούς που υφίστανται μεγάλη οικονομική πίεση επειδή δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους.

Επάρκεια για το Πάσχα και αυξημένοι έλεγχοι

Τρεις εβδομάδες πριν από το Πάσχα, ο υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την επάρκεια αμνοεριφίων, τονίζοντας ότι με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν διαφαίνεται πρόβλημα στην αγορά.

Ανέφερε ότι έχει ενεργοποιηθεί και δεύτερο εργαστήριο για την επιτάχυνση των απαραίτητων ελέγχων πριν από τη σφαγή των ζώων και υπογράμμισε την ανάγκη να μην επαναληφθούν λάθη του προηγούμενου έτους, όταν η χαλάρωση των μέτρων συνέβαλε στην εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και στη θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων ζώων.

Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι η περίοδος του Πάσχα αποτελεί κρίσιμο στοίχημα: αφενός για να υπάρχει επάρκεια προϊόντων, αφετέρου για να μην ανοίξει ξανά ο δρόμος για επέκταση ζωονόσων.

Σε εξέλιξη και τα μέτρα που συμφωνήθηκαν με τους αγρότες

Αναφερόμενος στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι τα περισσότερα μέτρα έχουν ήδη μπει σε τροχιά υλοποίησης.

Όπως ανέφερε:

το νέο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος αναμένεται να εφαρμοστεί από 1η Απριλίου

η διαδικασία για την αφαίρεση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία θα «τρέξει» με τη νέα δήλωση ΟΣΔΕ από 1η Νοεμβρίου

έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για ζητήματα που αφορούν διαχειριστικά και χωροταξικά θέματα, όπως οι σχετικές πλατφόρμες και οι δημόσιες γαίες

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η συγκυρία είναι δύσκολη, καθώς ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει ένα μέτωπο, ανοίγουν διαρκώς νέα, είτε λόγω πολέμου και ανατιμήσεων είτε λόγω ζωονόσων.

«Η Πολιτεία θα είναι παρούσα»

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσιάρας διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα είναι παρούσα και σε αυτή τη φάση κρίσης, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους.

Όπως είπε, η χώρα διαθέτει έναν εξαιρετικά σημαντικό πρωτογενή τομέα που μπορεί να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, γι’ αυτό και απαιτούνται υπευθυνότητα, εγρήγορση και στοχευμένα μέτρα ανακούφισης ώστε να διατηρηθεί ζωντανός και ανθεκτικός.