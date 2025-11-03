Χρ. Κέλλας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα προχωρήσουμε, χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος

Είναι μονόδρομος να βάλουμε τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλουμε σύστημα διαφανές, δίκαιο και τεκμηριωμένο και θα το κάνουμε, χωρίς να υπολογίζουμε πολιτικό κόστος, ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος ζήτησε «να μπει τέλος στην καταστρατήγηση και στρέβλωση της τεχνικής λύσης» και να προβλεφθεί σύνδεση των βοσκοτοπικών δικαιωμάτων με την παραγωγή γάλακτος ή κρέατος ή με την προμήθεια ζωοτροφών.

«Ζητάτε την κατάργηση της ΚΥΑ του 2021 και την επαναφορά σε ισχύ της ΚΥΑ του 2015, μέχρι να συνταχθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Και ισχυρίζεστε ότι η ΚΥΑ του 2015 δεν επέτρεπε την ανεξέλεγκτη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη», είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας και σημείωσε ότι το 2015 ακολούθησε και άλλη υπουργική απόφαση που επέτρεπε να επιδοτούνται οι βοσκότοποι με την προϋπόθεση να βρίσκονται σε «καλή γεωργική κατάσταση» και χωρίς ζώα.

«Τι σημαίνει καλή γεωργική κατάσταση; Ότι θα κουρεύονται τα χρόνια ετησίως, ώστε να μην ξεπερνούν τα 70 εκατοστά. Το 2017 ξεκινά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και με εσάς υφυπουργό, η εφαρμογή της απόφασης για την κατανομή εθνικού αποθέματος, σε βοσκοτόπια, χωρίς ζώα. Δηλαδή επιτρέπεται να εισπράττουν επιδοτήσεις άνθρωποι που δεν έχουν κτηνοτροφική δραστηριότητα. Και το ίδιο συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία το 2021 και καταργεί την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε κτηνοτρόφους χωρίς ζώα, με υπουργική απόφαση του κ. Λιβανού», είπε ο κ. Κέλλας

Και επισήμανε ότι η ΚΥΑ του 2015 προέβλεπε ότι τυχόν απόθεμα βοσκοτόπων, στην Κρήτη ή σε άλλα νησιά, πήγαιναν μόνο σε κτηνοτρόφους της οικείας χωρικής ενότητας και άρα το απόθεμα της Κρήτης πήγαινε μόνο σε Κρητικούς, ενώ τυχόν απόθεμα της ηπειρωτικής χώρας δεν πήγαινε μόνο σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής χώρας, αλλά μπορούσε να πάει σε νησιά.

«Τώρα να καταλάβω, τι μας λέτε; Καταγγέλλετε τους υπουργούς σας;», σχολίασε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σημείωσε ότι, «ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει πως από το 2019 μέχρι το 2021 σημειώθηκε ανεξέλεγκτη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, τα στοιχεία δείχνουν ότι από 2015 μέχρι το 2019, τα 3 εκατομμύρια πρόβατα του 2015, γίνανε 7 εκατομμύρια το 2019, δηλαδή αυξήθηκαν 70%. Αλλά αν είναι η ροζ η αύξηση, φαίνεται δεν τη βλέπετε. Πρέπει να γίνει μπλε για να τη δείτε…», είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ανέφερε επίσης ότι η ΚΥΑ του 2021 θα τροποποιηθεί, «αλλά με τίποτα δεν θα γίνει επαναφορά στην ΚΥΑ του 2015 που τόσο...αναπολεί ο ΣΥΡΙΖΑ».

Τιμολόγια για γάλα, κρέας και ζωοτροφές

«Θα μπει τάξη. Τέλος τα αστεία. Είναι μονόδρομος να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε και θα το κάνουμε, μέχρι το τέλος και χωρίς να υπολογίζουμε πολιτικό κόστος. Βρισκόμαστε σε διαρκή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να υπάρξει συμφωνία και για τα γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή πώς καταγράφονται τα χωράφια, πώς καταγράφονται τα ζώα, πώς γίνονται οι έλεγχοι, ώστε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων», είπε ο κ. Κέλλας

Ενώ πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μεταβατικό καθεστώς και η ΚΥΑ, για το ζωικό κεφάλαιο, θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα, στα τιμολόγια για το κρέας και τις ζωοτροφές που αγόρασαν οι κτηνοτρόφοι.

«Αυτά θα είναι τα βασικά κριτήρια για το μέγεθος μιας εκμετάλλευσης και τον αριθμό των ζώων», είπε ο υφυπουργός και σημείωσε ότι η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης έχει ανατεθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας, έργο που θα βάλει τέλος στην τεχνική λύση και τα προβλήματα που αυτή δημιούργησε και η τεχνική λύση θα αντικατασταθεί με καθεστώς τεκμηριωμένων και διασταυρωμένων δηλώσεων.