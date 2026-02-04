Υπεραπόδοση στις αγορές της Ευρώπης «βλέπει» η Barclays

Αυξάνεται ο αριθμός των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που «βλέπουν» τις αγορές της Ευρώπης να υπεραποδίδουν το 2026 έναντι της αγοράς των ΗΠΑ.

Η Barclays είναι μια από αυτές και μάλιστα υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές διαφοροποιούνται και δεν καθοδηγούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι το 2026, θα ξεκινήσει και η δημοσιονομική τόνωση της Γερμανίας.

Σε γενικές γραμμές, οι αναλυτές της Barclays πιστεύουν ότι οι αγορές των μετοχών θα κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα, παρά το γεγονός ότι αρκετοί παράγοντες είναι πιθανό να προκαλέσουν αστάθεια.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η ανοδική πορεία των μετοχών να είναι περιορισμένη σε σχέση με το 2025 λόγω της τάσης για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Fed υπό τον Κέβιν Γουόρς, πλέον.

Ακόμη ανασταλτικό ρόλο στην ανοδική πορεία των μετοχών θα διαδραματίσουν οι υψηλές αποτιμήσεις, οι οποίες περιορίζουν το περιθώριο ανόδου, αλλά δεν είναι ούτε ακραίες και υποστηρίζονται από ισχυρά εταιρικά θεμελιώδη μεγέθη. Παράλληλα, τα ομόλογα δεν είναι τόσο ελκυστικά.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τους αναλυτές της Barclays η παγκόσμια ανάπτυξη επιταχύνεται πάλι, εν μέσω συνδυασμένης νομισματικής και δημοσιονομικής χαλάρωσης, με μέτρα τόνωσης στις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Η Barclays αναμένει ότι η θετική ώθηση των κεφαλαιουχικών δαπανών της Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεχίσει να ενισχύει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, ενώ, παράλληλα, η παρακίνηση του Τραμπ προς τις επιχειρήσεις για προσιτές τιμές θα υποστηρίξει τον καταναλωτή.

Τα κέρδη των εταιρειών αποτελούν άλλον ένα θετικό παράγοντα για την συνέχιση της ανοδικής πορείας των μετοχών. Μέχρι στιγμής, τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου είναι θετικά και η βρετανική τράπεζα προβλέπει αύξηση κερδών ανά μετοχή 8% το 2026 για την Ευρώπη, λίγο κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη, κυρίως στα γεωπολιτικά, ενώ κίνδυνοι υπάρχουν και από την αγορά συναλλάγματος.

Πάντως, οι αναλυτές της Barclays είναι επιφυλακτικοί και τονίζουν ότι τα «εύκολα κέρδη» στις ευρωπαϊκές μετοχές τελείωσαν. Έτσι η άνοδος θα περιοριστεί κάτω από το 10%.Παράλληλα, η Barclays θεωρεί ως κορυφαίες επιλογές τη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ δηλώνει επιφυλακτική για τη Γαλλία.

Αγορές και Κλάδοι

Οι αμφιβολίες σχετικά με το εύρος και την εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής επέκτασης στη Γερμανία άρχισαν να φαίνονται στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ωστόσο, η άποψη της βρετανικής τράπεζας παραμένει ότι η τόνωση θα ξεκινήσει πραγματικά μόνο το 2026 - 2027, επομένως παραμένει overweight στον δείκτη MDAX και θεωρεί πως η αποτίμηση της γερμανική αγοράς παραμένει ελκυστική.

Overweight στάση κρατά και η Barclays για την αγορά της Ισπανίας καθώς εξακολουθεί να βλέπει μια συναρπαστική επενδυτική περίπτωση. Και αυτό γιατί το δυναμικό αύξησης του ΑΕΠ είναι ισχυρότερο ενώ έχει βελτιωθεί η δημοσιονομική θέση. Ακόμη, το μείγμα κερδών - αποτίμησης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι αρκετά ελκυστικό.

Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι η πρόσφατη ψήφιση του προϋπολογισμού προσφέρει κάποια ανακούφιση, παραμένουν οι επιφυλάξεις εν μέσω υποτονικής ανάπτυξης και της ακόμη επισφαλούς πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης.

Σε ό,τι αφορά τους κλάδους, η Τεχνολογία, η Άμυνα και η Εξόρυξη παραμένουν overweight. Παράλληλα, η Barclays «βλέπει» και στροφή των επενδυτών προς του κυκλικούς κλάδους λόγω της αναμενόμενης ανόδου των δεικτών PMI.

Ο κλάδος των τραπεζών παραμένει overweight, ενώ παράλληλα, στην ίδια κατηγορία αναβαθμίζεται ο κλάδος των δομικών υλικών. Ο κλάδος των μεταφορών μπαίνει στην κατηγορία marketweight, με παράλληλη υποβάθμιση σε underweight του κλάδου των αγαθών πολυτελείας.