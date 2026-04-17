Wall Street: Τι μπορεί να φρενάρει την άνοδο του S&P 500

Στις αγορές τα αφηγήματα αλλάζουν γρήγορα. Η ιστορία δεν περιμένει να την προλάβεις.

Οι επενδυτές έγιναν μάρτυρες μιας διόρθωσης του δείκτη S&P500 κατά τη διάρκεια των 21 ημερών που ακολούθησαν τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και την εκτόξευση των τιμών πετρελαίου.

Όμως, όσο γρήγορα υποχώρησε η αγορά άλλο τόσο γρήγορα ανέκαμψε. Αφού έπιασε πάτο στις 30 Μαρτίου ο S&P500 χρειάστηκε μόλις 15 συνεδριάσεις για να ανακτήσει τα προπολεμικά του επίπεδα και ξεπέρασε το επίπεδο των 7.000 για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Έκλεισε σε ιστορικό υψηλό στις 7.022 μονάδες την Τετάρτη.

Η επιστροφή του αυτή μοιάζει ταυτόχρονα διαφορετική και ίδια. Διαφορετική καθώς οι επενδυτές καλούνται πλέον να κινηθούν σε ένα πιο σύνθετο περιβάλλον με αυξημένες τιμές ενέργειας, ενδείξεις επιταχυνόμενου πληθωρισμού και οικονομικής επιβράδυνσης.

Ίδια στο ότι το μεγάλο μέρος των κερδών που οδήγησαν τις μετοχές στο επίπεδο των 7.000 μονάδων τον Ιανουάριο, δηλαδή η ισχύς και η βαρύτητα των «κολοσσών» κεφαλαιοποίησης, επαναλαμβάνεται στην πρόσφατη άνοδο του δείκτη.

Από τότε που σχηματίστηκε το χαμηλό μετά τη σύρραξη, στις 30 Μαρτίου, περίπου το 40% της αναρρίχησης των 660 μονάδων του S&P500 προήλθε από μόλις πέντε μετοχές – Nvidia, Alphabet, Apple, Amazon και Microsoft – που είναι ταυτόχρονα και οι πέντε μεγαλύτερες του δείκτη.

Άρα, προς τα που κατευθύνεται πλέον η ιστορία; Μπορούν οι ίδιες δυνάμεις να οδηγήσουν την αγορά ακόμη υψηλότερα, προς την περιοχή των 7.700 μονάδων που προβλέπουν αναλυτές της Wall Street μέχρι το τέλος της χρονιάς;

Ή μήπως το τρέχον ιστορικό υψηλό αφηγείται μια διαφορετική ιστορία για τον S&P500;

Σύμφωνα με τον strategist της Nomura, που συστήνει στους πελάτες του οίκου να μην πάνε κόντρα στο ράλι αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δύο παράγοντες που θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν το τέλος του πάρτι.

Η ένταση της ανόδου έρχεται σε μια περίοδο που λίγοι επενδυτές τοποθετούνταν υπέρ μιας περαιτέρω ανόδου των μετοχών. Όσοι ήταν υπερκαλυμμένοι «απέναντι στο χάος» έχουν οδηγήσει τις τιμές των put options, δηλαδή των στοιχημάτων για πτώση της αγοράς, σε κατακόρυφη πτώση ενώ oι μεγάλοι επενδυτές σπεύδουν να κλείσουν τις θέσεις που έχουν σορτάρει.

Αυτό έχει δημιουργήσει μια σπασμωδική κούρσα για μετοχές και ιδιαίτερα για αυτές των μεγάλων εισηγμένων του κλάδου τεχνολογίας.

Ο strategist της Nomura πιστεύει ότι η ανοδική κίνηση της Wall Street μπορεί να συνεχιστεί για κάποιο διάστημα λόγω της χαμηλής έκθεσης που είχαν οι επενδυτές.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο παράγοντες που θα μπορούσαν να φρενάρουν την άνοδο. Ο πρώτος έχει να κάνει με το αν ο Μάιος αρχίσει να δείχνει σημάδια ισχυρού πλήγματος από την πραγματική ενεργειακή αγορά, δηλαδή από την έλλειψη φυσικών ποσοτήτων πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.

Οι επακόλουθες αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων αυτών μπορεί να οδηγήσουν τις κεντρικές τράπεζες σε πανικόβλητη αντίδραση – σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής μέσω αυξήσεων επιτοκίων.

Οι φόβοι για ελλείψεις ενέργειας και οι αυξήσεις επιτοκίων ενδέχεται να πυροδοτήσουν τελικά ένα αρνητικό σοκ ανάπτυξης, ικανό να σύρει τις μεγάλες οικονομίες σε ύφεση.

Αν οι αποδόσεις των ομολόγων πάρουν την ανιούσα, οι αγορές μπορεί να ταραχθούν και να φρενάρουν την ανοδική κίνηση της Wall Street.