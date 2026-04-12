Wall Street: Τι βλέπουν οι μεγάλες τράπεζες για το trading μετοχών

Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street αναμένεται να ανακοινώσουν έσοδα-ρεκόρ $18 δισ. από το trading μετοχών το πρώτο τρίμηνο καθώς η σύρραξη στο Ιράν και οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μεγάλα τμήματα της οικονομίας αύξησαν τη μεταβλητότητα.

Το συνολικό ποσό, με βάση το consensus των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg, είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που πέτυχαν οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες πριν από μια δεκαετία και ισοδυναμεί με αύξηση 14% περίπου από την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Goldman Sachs που ανοίγει την αυλαία τη Δευτέρα αναμένεται να ηγηθεί της κατάταξης, ανακοινώνοντας έσοδα $4,79 δισ. από το trading μετοχών. Θα την ακολουθήσει η Morgan Stanley με εκτιμώμενα έσοδα $4,67 δισ. Η JPMorgan αναμένεται να ανακοινώσει αντίστοιχα έσοδα $4,4 δισ.

Η μεταβλητότητα διογκώθηκε σημαντικά όσο προχωρούσε η χρονιά. Ξεκίνησε με το λογισμικό, στη συνέχεια προέκυψαν ανησυχίες για το λεγόμενο private credit και μετά ήρθε και η σύγκρουση στο Ιράν.

Τα τμήματα trading των μεγάλων τραπεζών της Wall Street επωφελήθηκαν από την αυξημένη δραστηριότητα των πελατών τους τους τελευταίους μήνες και τις προσπάθειες τους να διαχειριστούν τις έντονες διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών δεικτών και τις κινήσεις που επηρέασαν τις αγορές επιτοκίων και εμπορευμάτων.

Οι μετοχές κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη του τελευταίου 12μήνου την Τετάρτη με τον S&P500 να ενισχύεται λίγο πάνω από 2,5%. Το ράλι συνδέθηκε με την εκεχειρία στον πόλεμο με το Ιράν και με τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τιμών πετρελαίου από την περίοδο της πανδημίας Covid.

O δείκτης αναφοράς κατάφερε να ανακτήσει τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ενισχύοντας τις προσδοκίες για νέα ιστορικά υψηλά τους επόμενους μήνες.

Την Πέμπτη, όμως, η Wall Street αντικατέστησε την ευφορία με την επιφυλακτικότητα με τις τιμές πετρελαίου να ανακάμπτουν και τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου να περνά στο περιθώριο καθώς υπήρξαν ερωτήματα για την τύχη της εύθραυστης εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι αγορές παραγώγων και οι δείκτες μεταβλητότητας δείχνουν ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν την εκεχειρία των δύο εβδομάδων ως μια ανάπαυλα και όχι ως οριστική λύση, σύμφωνα με τη Saxo Bank.

«To ράλι λόγω της εκεχειρίας οδήγησε τις μετοχές υψηλότερα και τη μεταβλητότητα χαμηλότερα, αλλά ένας VIX στο 21 δεν αποτελεί ένδειξη εφησυχασμού και η ημερομηνία λήξης της συμφωνίας λειτουργεί σαν αυστηρό όριο στο πόσο μπορεί να συμπιεστεί περαιτέρω ο φόβος από εδώ και πέρα».

Πάντως τα hedge funds σπεύδουν να κλείσουν τις θέσεις short που πόνταραν σε πτώση των αμερικανικών μετοχών με ρυθμό που δεν έχει παρατηρηθεί από την ανάκαμψη της αγοράς μετά το κραχ που προκάλεσε η πανδημία τον Μάρτιο του 2020.

Σύμφωνα με το τμήμα trading μετοχών της Goldman Sachs, oι διαχειριστές των hedge funds επιτάχυναν το κλείσιμο των θέσεων που είχαν σορτάρει αμέσως μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ για προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας.

Η βιασύνη να κλείσουν τις θέσεις short εκτιμάται ότι συνέβαλλε στο ράλι της Τετάρτης.