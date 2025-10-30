Wall Street: Ασταμάτητο το ράλι της Nvidia

Έγραψε ιστορία την Τετάρτη η Nvidia. Έγινε η πρώτη εισηγμένη με χρηματιστηριακή αξία που ξεπέρασε το επίπεδο των 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς το εκπληκτικό ράλι της μετοχής την έχει εδραιώσει στο επίκεντρο της παγκόσμιας άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ορόσημο των $5 τρισ. υπογραμμίζει τη γρήγορη μεταμόρφωση της από μια κατασκευάστρια μικροεπεξεργαστών για χρήσεις graphics σε κυρίαρχο παίκτη στη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα προηγμένα τσιπ της Nvidia έχουν γίνει σημείο έντασης στον τεχνολογικό ανταγωνισμό των ΗΠΑ με την Κίνα.

Από το λανσάρισμα του ChatGPT το 2022, η αξία της μετοχής της Nvidia δωδεκαπλασιάστηκε με τη φρενίτιδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη να ωθεί τον δείκτη S&P500 σε ιστορική κορυφή, προκαλώντας συζητήσεις για το αν οι αφρώδεις αποτιμήσεις του κλάδου θα οδηγήσουν στην επόμενη μεγάλη φούσκα.

Πήρε μόλις τρεις μήνες από το σκαρφάλωμα της Nvidia στα $4 τρις για να ξεπεράσει τη συνολική αγορά κρυπτονομισμάτων και να αξίζει σήμερα περίπου όσο η μισή κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού δείκτη STOXX 600.

Tην Τετάρτη η μετοχή της Nvidia ανέβηκε 5,6% στα $212 μετά από σειρά πρόσφατων ανακοινώσεων που εδραίωσαν την κυριαρχία της στον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang αποκάλυψε παραγγελίες τσιπ ύψους $500 δις την Τρίτη και ότι η εταιρεία με έδρα την Santa Clara στην Καλιφόρνια σχεδιάζει να κατασκευάσει επτά υπερυπολογιστές για την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Χi Jinping την Πέμπτη για το προηγμένο τσιπ Blackwell που κατασκευάζει η Nvidia. Oι πωλήσεις του έχουν γίνει σημείο τριβής ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές που επέβαλλε η Ουάσινγκτον.

Στις τρέχουσες αποτιμήσεις το ποσοστό του CEO Huang στην Nvidia αξίζει γύρω στα $179 δις, ποσό που τον κατατάσσει στην όγδοη θέση των πλουσιότερων δισεκατομμυριούχων του κόσμου σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Γεννημένος στη Ταΐβάν, ο Huang μεγάλωσε στις ΗΠΑ από την ηλικία των εννέα και ίδρυσε την εταιρεία το 1993.

Ενώ η Nvidia σήμερα παραμένει ξεκάθαρα ο πρωτοπόρος στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, άλλες εισηγμένες του λεγόμενου Big Tech όπως η Apple και η Microsoft έχουν ξεπεράσει το επίπεδο των $4 τρις σε χρηματιστηριακή αξία τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, η κούρσα αντικατοπτρίζει την πεποίθηση των επενδυτών ότι οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσουν αμείωτες, παρά το ύψος των αποτιμήσεων.

Η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξαρτάται από μικρό αριθμό κυρίαρχων παικτών και η στιγμή που οι επενδυτές θα αρχίσουν να ζητούν αποδόσεις σε ταμειακές ροές αντί για ανακοινώσεις αύξησης της χωρητικότητας, μερικοί από τους σφόνδυλους αυτούς θα μπορούσαν να “παγώσουν”.

Οι κολοσσοί κεφαλαιοποίησης στον κλάδο τεχνολογίας έχουν μεγάλη βαρύτητα στους δείκτες S&P500 και Nasdaq 100 και κατά συνέπεια σημαντική επιρροή στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η Nvidia θα ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου στις 19 Νοεμβρίου.