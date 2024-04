Wall Street: 1+1 παραδοσιακές μετοχές με προοπτικές

Ο πλέον αντιπροσωπευτικός χρηματιστηριακός δείκτης της Wall Street, ο S&P 500 κατέγραψε νέα υψηλά, ωθούμενος κυρίως από τις μετοχές της ψηφιακής τεχνολογίας. Ωστόσο, υπάρχουν δυο μετοχές που δεν ανήκουν στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας, και οι οποίες βρίσκονται στα ιστορικά υψηλά τους, βασισμένες στα ισχυρά θεμελιώδη δεδομένα των ισολογισμών τους, στις θετικές εκτιμήσεις για την επόμενη διετία και στη δυναμική με την οποία τις αντιμετωπίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επενδυτική κοινότητα.

Είναι δυο ιστορικές και παραδοσιακές μετοχές, που δεν απουσιάζουν από τα χαρτοφυλάκια των ισχυρών θεσμικών επενδυτών, αλλά ταυτόχρονα δεν μαγνητίζουν τους φίλους της τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ψηφιακής οικονομίας. Ενώ θα έπρεπε.

H πρώτη μετοχή είναι η μετοχή της Caterpillar (CAT), η οποία είναι ο υπ’ αριθμόν 1 παραγωγός, κατασκευαστικών και εξορυκτικών οχημάτων και μηχανημάτων, μηχανών ντίζελ και φυσικού αερίου και βιομηχανικών αεροστρόβιλων. Είναι μια εταιρεία με ιστορία 100 ετών, συνυφασμένη με τις έννοιες της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της καινοτομίας στο χώρο της κατασκευής βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων.

Η CAT έχει χρηματιστηριακή αποτίμηση (κεφαλαιοποίηση) στα $182 δισ. έχοντας αποδώσει +20,5% από την αρχή του έτους. Ο περασμένος Δεκέμβριος ήταν καθοριστικός μήνας για την τεχνική εικόνα της μετοχής, αφού μέσα σε λίγες ημέρες η τιμή της μετοχής είχε διασπάσει διαδοχικά τους ΚΜΟ των 200, των 50 και των 100 ημερών. Η τιμή της CAT βρίσκεται στα $366, αρκετά απομακρυσμένη από τον ΚΜΟ των 50 ημερών που βρίσκεται στα $323, των 100 ημερών στα $294 και των 200 ημερών στα $279, κάτι που σημαίνει ότι το αγοραστικό σήμα, δύσκολα θα ανατραπεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Caterpillar, διανέμει μερίσματα τα τελευταία 54 έτη. Το Ρ/Ε της εταιρείας είναι ιδιαίτερα χαμηλό (17,7) σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης της. Οι ταμειακές ροές εξυπηρετούν πλήρως τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της CAT. Ταυτόχρονα η συμπεριφορά της μετοχής δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 18 χρηματιστηριακών αναλυτών της Wall Street, μεταξύ των οποίων είναι η Bank of America, η Citi, η Jefferies, η Barclays και άλλες το ανοδικό σενάριο δίνει τιμή στόχο τα $395, το ενδιάμεσο σενάριο τα $327 και το καθοδικό σενάριο που υποστηρίζεται από δυο αναλυτές, τα $245, όπως βλέπουμε στο ακόλουθο γράφημα.

H δεύτερη μετοχή είναι αυτή της JPMorgan Chase & Co (JPM), η οποία είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στον πλανήτη, ακολουθούμενη από την Bank of America, την Industrial and Commercial Bank of China, της Wells Fargo και την Agricultural Bank of China με βάση τη χρηματιστηριακή τους αποτίμηση. Η JPM δραστηριοποιείται σε όλο τον χώρο των χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς επενδυτές. Ο δε CEO της JPM, Jamie Dimon αποτελεί σήμερα τον πιο αξιόπιστο εκπρόσωπο του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, του οποίου οι εκτιμήσεις αποτελούν πυξίδα για τους επενδυτές.

H κεφαλαιοποίηση της JPM ανέρχεται στα $576 δισ., έχοντας αποδώσει +16% από την αρχή του έτους. Μετά από μια μακρά πλαγιοκαθοδική κίνηση η μετοχή της JPMorgan Chase, διέσπασε ανοδικά κατά τη διάρκεια του περασμένου Νοεμβρίου μέσα σε επτά χρηματιστηριακές συνεδριάσεις τους ΚΜΟ των 200, των 50 και των 100 ημερών. Η τιμή της JPM βρίσκεται στα $200 με τον ΚΜΟ των 50 ημερών να βρίσκεται στα $181, των 100 ημερών στα $170 και των 200 ημερών στα $150. Επιβεβαιώνοντας ότι η ανοδική κίνηση της μετοχής με όρους τεχνικής ανάλυσης, δεν θα διακοπεί με ευκολία.

Το Ρ/Ε της JPM βρίσκεται στο 12,35 και η μερισματική απόδοση είναι 2,30%. Τα δε προβλεπόμενα έσοδα για το Q1 του 2024 αναμένεται να είναι αυξημένα κατά 9% και τα αναμενόμενα κέρδη στα $4,18 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις 23 χρηματιστηριακών αναλυτών από την Oppenheimer, την HSBC, την Bank of America, την RBS, την Goldman Sachs, την Morgan Stanley και άλλες, κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου, οι 17 έχουν δώσει αγοραστικό σήμα «buy» και οι 6 σήμα διακράτησης «hold». Το ανοδικό σενάριο δίνει τιμή – στόχο τα $221, το καθοδικό τα $160 και το ενδιάμεσο τα $197, όπως βλέπουμε στο ακόλουθο γράφημα.

Τόσο η Caterpillar όσο και η JPMorgan Chase, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Τα προγράμματα ανάπτυξης των υποδομών και των δημοσίων έργων που προωθούνται από τον Λευκό Οίκο και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου στα θεμελιώδη μεγέθη και των δυο εταιρειών της παραδοσιακής αμερικανικής οικονομίας. Οι ανησυχίες για τη διάψευση της αέναης ανόδου των τεχνολογικών εταιρειών, συμβάλουν στην αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος τόσο για την JPM, όσο και για την CAT, όπως φαίνεται και από τις αποδόσεις των δυο μετοχών μέσα στο 2024.