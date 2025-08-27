«Τσεκούρι» της Ρωσίας στην οικονομία - Στο 1,5% η ανάπτυξη το 2025, έναντι 2,5%

Σε ισχυρότατη υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την πορεία της ρωσικής οικονομίας κατά το 2025 προχώρησε η κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη, καθώς συνεχίζονται οι πιέσεις των κυρώσεων της Δύσης προς τη Μόσχα.

Ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ ανέφερε πως η ρωσική οικονομία θα «τρέξει» με ρυθμό 1,5% για το σύνολο του τρέχοντος έτους, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για ανάπτυξη 2,5%

Το Reuters σημείωσε πως η ρωσική οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη το 2023 και το 2024, παρά τις πολλαπλές κυκλικές κυρώσεις μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, αλλά φέτος σημειώνει απότομη επιβράδυνση.

Η εγχώρια δραστηριότητα έχει επιβαρυνθεί από την έλλειψη εργατικού δυναμικού και τα υψηλά επιτόκια που εισήχθησαν για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ο οποίος επιταχύνθηκε λόγω των ρεκόρ στρατιωτικών δαπανών.

«Αν φέτος δούμε μάλλον δύσκολες συνθήκες για την εφαρμογή της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής, βλέπουμε ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα είναι ωστόσο τουλάχιστον 1,5% φέτος, τουλάχιστον σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργείου Οικονομίας», δήλωσε ο Σιλουάνοφ.

«Ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες στην Κεντρική Τράπεζα να χαλαρώσει τη νομισματική και πιστωτική πολιτική, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιστωτικοί πόροι θα είναι πιο προσβάσιμοι και θα εμφανιστούν περισσότεροι πόροι στους τομείς της οικονομίας. Κατά συνέπεια, το επόμενο έτος αυτό θα δώσει μια επιπλέον ώθηση στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη».

Η οικονομία της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 4,3% το 2024, αν και η κεντρική τράπεζα προβλέπει αύξηση 1-2% φέτος.

«Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις όσον αφορά τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε ο Πούτιν στον Σιλουάνοφ. «Αλλά σε γενικές γραμμές, φυσικά, υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση».