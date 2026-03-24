Τρενάκι του τρόμου οι αγορές με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ

«Πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες για μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχε θέσει για περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν στην τέταρτη πλέον εβδομάδα της σύρραξης.

Ήταν αρκετό για φέρει τα πάνω κάτω στις αγορές. Η αντίδραση ήταν άμεση και έντονη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο αργό πετρέλαιο έπεσαν σημαντικά, το δολάριο υποχώρησε έναντι άλλων βασικών νομισμάτων, τα χρηματιστήρια πήραν την ανιούσα και το κόστος δανεισμού στα κρατικά ομόλογα μειώθηκε.

Ήταν ακριβώς αυτό που χρειάζονταν οι αγορές για να επανατιμολογήσουν τις δυσοίωνες προσδοκίες. Κάτι που σήμαινε πιθανότητα το Στενό του Ορμούζ να ξανανοίξει και που επαναξιολογήθηκε αμέσως.

Το πετρέλαιο έκανε βουτιά άνω του 14% μετά τα σχόλια του Τρσμπ που ήλθαν ξαφνικά ενώ οι φόβοι για κλιμάκωση της σύγκρουσης εντείνονταν.

Οι τιμές του αργού περιόρισαν περίπου στο μισό την πτώση μετά από αναφορά του ιρανικού πρακτορείου Fars ότι δεν υπήρξε «άμεση ή έμμεση επικοινωνία» με τον Τραμπ.

Λίγο αργότερα ο Τραμπ επανήλθε απορρίπτοντας τη διάψευση αυτή περί συνομιλιών του Ιράν, λέγοντας ότι οι απεσταλμένοι μίλησαν χθες βράδυ.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να ελέγχουν από κοινού το Στενό του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να πάρει την κατοχή του ουρανίου του Ιράν.

Τα futures στο αργό πετρέλαιο Brent κινούνταν στα $101 το βαρέλι έχοντας κατρακυλήσει προηγουμένως μέχρι τα $96. Είχαν φτάσει τα $119 το βαρέλι την Παρασκευή. Το αμερικανικό West Texas Intermediate είχε πέσει στα $89,4 το βαρέλι, διορθώνοντας ανοδικά από το χαμηλό των $84,3 νωρίτερα.

Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετους αμερικανικού treasury υποχώρησε στο 4,35% τη Δευτέρα αφού ο Τραμπ ανέβαλλε περαιτέρω στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η απόδοση του 2ετους, που είναι πιο ευαίσθητο στα επιτόκια, υποχώρησε πάνω από τέσσερεις μονάδες βάσης στο 3,85% και του 30ετους στο 4,9%.

Για να σταθεροποιηθούν οι μετοχές, πέρα από το πετρέλαιο, πρέπει να σταθεροποιηθούν και οι αποδόσεις των ομολόγων, ανέφεραν σε έκθεση οι αναλυτές της JPMorgan.

Μπορεί να ακούγεται αινιγματικό, αλλά για τις αγορές το θέμα εδώ δεν είναι αν το Ιράν και οι ΗΠΑ πραγματικά είχαν συνομιλίες ή ποιά ήταν η φύση των συζητήσεων.

Είναι ότι ο Τραμπ υποχώρησε από την κλιμάκωση. Είναι ότι η αναζήτηση ενός δρόμου εξόδου από την κρίση συνεχίζεται. Όλα έχουν να κάνουν με το “TACO” (Trump Always Chickens Out) – ο Τραμπ πάντα υποχωρεί.

O χρυσός, το ασήμι και η πλατίνα συνέχιζαν το πρόσφατο selloff τη Δευτέρα αλλά ανέκαμψαν έντονα από τις αρχικές μεγάλες απώλειες καθώς οι νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση της κρίσης ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών.

Η τιμή σποτ του χρυσού είχε πέσει πάνω από 5% το πρωί της Δευτέρας, φθάνοντας τα $4.262 η ουγγιά πριν ανακάμψει στα $4.412. Το πολύτιμο μέταλλο έχασε σχεδόν 10% την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση του από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Ο χρυσός έχει χάσει γύρω στο 25% από τότε που άγγιξε το ιστορικό υψηλό των $5.594 ανά ουγγιά στο τέλος Ιανουαρίου.

Το ασήμι από την άλλη πλευρά υποχώρησε 5,9% στα $63,7 σημειώνοντας χαμηλό έτους και φθάνοντας περίπου στο μισό από τα $117 όπου βρισκόταν στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η σύρραξη στο Ιράν.

Η Wall Street αντέδρασε με ράλι ανακούφισης. Πριν από το ριμπάουντ της Δευτέρας οι δείκτες Dow Jones και Nasdaq έδειχναν έτοιμοι να εισέλθουν σε διορθωτική περιοχή ενός -10%. Και οι δύο είχαν πέσει 9,8% από τα υψηλά τους με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής.

Ο Dow Jones εκτινάχτηκε 2,4% και ο Nasdaq το ίδιο με τον S&P500 να σκαρφαλώνει 2,2%.