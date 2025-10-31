Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δήλωσε ότι η ισχυρή ανάπτυξη του iPhone κατά το τρέχον τρίμηνο του τεχνολογικού γίγαντα θα οδηγήσει σε διψήφια αύξηση των εσόδων.

Σημειώνεται πως οι μετοχές της Apple κυμάνθηκαν γύρω από το επίπεδο των αρχικών τιμών.

Οι αισιόδοξες προοπτικές για την κρίσιμη περίοδο των εορταστικών αγορών ήρθαν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου από τον τεχνολογικό γίγαντα, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις του iPhone δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες λόγω της ύφεσης στην Κίνα.

Η Apple ανακοίνωσε κέρδη 1,85 δολάρια ανά μετοχή με έσοδα 102,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Investing είχαν προβλέψει κέρδη 1,76 δολάρια ανά μετοχή με έσοδα 102 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πωλήσεις iPhone, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων, αυξήθηκαν στα 49,03 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου από 46,22 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά παρέμειναν κάτω από τις εκτιμήσεις των 50,19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέρει λόγω περιορισμών στην προσφορά. Οι πωλήσεις της Apple στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας μειώθηκαν επίσης στα 14,49 δισεκατομμύρια δολάρια από 15,03 δισεκατομμύρια δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, ο Cook έδωσε μια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη στους αναλυτές, προβλέποντας ότι η σταθερή ζήτηση για το τελευταίο μοντέλο iPhone 17 θα συμβάλει στην αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 10% έως 12% σε ετήσια βάση.

«Αναμένουμε ότι αυτό θα κάνει το τρίμηνο του Δεκεμβρίου το καλύτερο στην ιστορία της εταιρείας», δήλωσε ο Κουκ στον Steve Kovach του CNBC.

Ο τομέας των υπηρεσιών με υψηλά περιθώρια κέρδους σημείωσε αύξηση των εσόδων κατά 15% σε ιστορικό υψηλό των 28,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street για 28,17 δισεκατομμύρια δολάρια.