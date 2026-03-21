Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά θεσμική κρίση, καθώς μια κλιμακούμενη νομική αντιπαράθεση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) απειλεί να ανατρέψει τη διαδικασία διαδοχής στην ηγεσία του προέδρου Τζερόμ Πάουελ.

Την Παρασκευή, το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον ακύρωσε κλητεύσεις του DOJ, με τις οποίες ζητούνταν αρχεία σχετικά με υπερβάσεις κόστους σε έργα ανακαίνισης κτιρίων και με την κατάθεση του Πάουελ στο Κογκρέσο. Ο δικαστής James Boasberg κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κλητεύσεις εκδόθηκαν για «αθέμιτο σκοπό», συγκεκριμένα για να ασκηθεί πίεση στον Πάουελ ώστε να παραιτηθεί ή να μειώσει τα επιτόκια.

Στο «μικροσκόπιο» το διάδοχο σχήμα στη Fed

Η σύγκρουση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την κεντρική τράπεζα, καθώς η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει στις 15 Μαΐου. Ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει την επικύρωση του Κέβιν Γουόρς ως διαδόχου του, το χρονικό περιθώριο στενεύει αισθητά.

Ο Πάουελ έχει διαμηνύσει ότι «δεν έχει καμία πρόθεση» να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο έως ότου η έρευνα του DOJ, η οποία αφορά πιθανές κακουργηματικές παραβάσεις σχετικές με σοβαρή απάτη και ψευδείς δηλώσεις, ολοκληρωθεί με διαφάνεια.

Εάν δεν έχει επικυρωθεί διάδοχος έως την προθεσμία του Μαΐου, ο Πάουελ έχει δηλώσει ότι θα υπηρετήσει ως «προσωρινός πρόεδρος» (chair pro tem), όπως επιτρέπει ο νόμος. Ωστόσο, αναλυτές της Barclays εκτιμούν ότι αυτό θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από τον Λευκό Οίκο, ενδεχομένως οδηγώντας σε ανταγωνιστικές διεκδικήσεις ως προς την ηγεσία της Fed.

Ένα τέτοιο σενάριο θα δημιουργούσε «νομική και θεσμική αβεβαιότητα» και πιθανότατα θα πυροδοτούσε νέα μεταβλητότητα στις αγορές, καθώς οι επενδυτές θα σταθμίζουν τη διάβρωση της δημοκρατικής λογοδοσίας της Fed.

Γεωπολιτικές και πολιτικές τριβές

Η αντιπαράθεση περιπλέκεται περαιτέρω από την απουσία της παραδοσιακής συνεργασίας μεταξύ του Λευκού Οίκου και του εν ενεργεία προέδρου της Fed. Σε αντίθεση με ιστορικά προηγούμενα, το 1978 ή το 1996, όταν η κυβέρνηση στήριξε το προσωρινό καθεστώς του εν ενεργεία προέδρου, η σημερινή εκτελεστική εξουσία έχει επικρίνει ανοιχτά τη δικαστική προστασία της Fed.

Ο Πάουελ αρνήθηκε πρόσφατα πρόσκληση να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση και παραλείποντας μια εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρέωση για την εξαμηνιαία Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής.

Η απομάκρυνσή του «για σπουδαίο λόγο» παραμένει ένα πολύ υψηλό νομικό εμπόδιο, όμως οποιαδήποτε απόπειρα εκδίωξης του Πάουελ από το Διοικητικό Συμβούλιο πιθανότατα θα εξαρτηθεί από εκκρεμή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με την απομάκρυνση της διοικήτριας Lisa Cook.

Οι επενδυτές σταθμίζουν πλέον κατά πόσον αυτή η «πορεία σύγκρουσης» μεταξύ της Fed και του DOJ παραμένει ένας από τους βασικούς ακραίους κινδύνους για τη σταθερότητα των επιτοκίων έως τα μέσα του 2026.