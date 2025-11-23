Τι σηματοδοτεί η είσοδος της Berkshire στην τεχνολογία

Μόλις μία εβδομάδα μετά τη γνωστοποίηση από τη Berkshire Hathaway, την προηγούμενη Παρασκευή, ότι απέκτησε 17,8 εκατ. μετοχές κατηγορίας Α της Alphabet – της μητρικής της Google – μέσα στο τρίτο τρίμηνο, η αξία της συγκεκριμένης συμμετοχής έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 415 εκατ. δολάρια, αγγίζοντας συνολικά τα 5,35 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Google ενισχύθηκε κατά 8,4% μέσα στην εβδομάδα, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που υποχώρησαν, καθώς ακόμη και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia δεν κατόρθωσαν να κατευνάσουν τους φόβους για μια πιθανή «φούσκα τεχνητής νοημοσύνης».

Οι τίτλοι της Alphabet ξεκίνησαν τη Δευτέρα με άνοδο 3,1%, προφανώς ως πρώτη αντίδραση στην αποκάλυψη της Berkshire. Τη σκυτάλη πήρε την Τετάρτη η παρουσίαση του νέου μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini 3, το οποίο απέσπασε θετικά σχόλια και έδωσε περαιτέρω ώθηση στη μετοχή.

Αν και θα χρειαστεί καιρός για να αξιολογηθεί πλήρως αυτή η επένδυση, είναι πιθανό πως κάποιος στην Ομάχα έχει ήδη κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος.

Ο Warren Buffett αναφέρεται συχνά ως ο «ενορχηστρωτής» όλων των κινήσεων της Berkshire, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, παρότι στην πραγματικότητα οι διαχειριστές Ted Weschler και Todd Combs έχουν την ελευθερία να παίρνουν δικές τους πρωτοβουλίες. Η επιλογή της Alphabet, άλλωστε, δεν παραπέμπει ακριβώς στο συνηθισμένο επενδυτικό στυλ του Buffett.

Όπως σημειώνει ο Yun Li του CNBC, η επένδυση «μάλλον» έγινε από τους Weschler ή Combs, οι οποίοι έχουν αναλάβει πολλές από τις τοποθετήσεις της Berkshire στον χώρο της τεχνολογίας - ανάμεσά τους και τη θέση στην Amazon, που πλέον αποτιμάται στα 2,2 δισ. δολάρια.

Ο αρθρογράφος του Bloomberg Opinion, Νιρ Καϊσάρ, υπενθυμίζει την άποψη του Buffett ότι αποφεύγει εταιρείες που δεν κατανοεί πλήρως — στάση που τον κράτησε εκτός της διαδικτυακής φούσκας των ’90s - χαρακτηρίζοντας μάλιστα την Τεχνητή Νοημοσύνη «πολύ πιο σύνθετη από το να πουλάς βιβλία ή τροφές για κατοικίδια στο διαδίκτυο».

Ο Καϊσάρ εκτιμά επίσης ότι ο Greg Abel, φαβορί για να διαδεχθεί τον Buffett στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, φαίνεται να υιοθετεί μια «εντελώς διαφορετική φιλοσοφία» από εκείνη που είχαν συνηθίσει οι μέτοχοι της Berkshire. Συγκεκριμένα, μια μεγαλύτερη προθυμία να πληρώσουν υψηλότερη τιμή σήμερα για να εξασφαλίσουν ισχυρότερη ανάπτυξη στο μέλλον - μια ευκαιρία που ο Buffett σπάνια αξιοποιούσε, αν όχι ποτέ.