Η Γερμανία αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ με το νέο της δημοσιονομικό πακέτο, προσφέροντας σπάνια στήριξη σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές κυβερνήσεις δεν διαθέτουν δημοσιονομική ισχύ, σύμφωνα με την Deutsche Bank.

Σύμφωνα με το Investing, το Βερολίνο έχει δεσμευτεί για σχεδόν 800 δισεκατομμύρια ευρώ για νέο δανεισμό σε άμυνα και υποδομές έως το τέλος της δεκαετίας, ένα πακέτο που αντιστοιχεί περίπου στο 20% του ΑΕΠ και είναι συγκρίσιμο σε μέγεθος με τις μεταβιβάσεις κατά την επανένωση της Γερμανίας.

Αυτή η αλλαγή έχει οδηγήσει τους οικονομολόγους να αυξήσουν τις προβλέψεις ανάπτυξης για τη Γερμανία για το 2025–2027 κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Δεδομένου ότι η Γερμανία αντιπροσωπεύει το 27% της οικονομίας της Ευρωζώνης, το άμεσο αποτέλεσμα μόνο θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ κατά περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο αυτή, αναφέρει η τράπεζα.

Οι επιδράσεις μέσω του εμπορίου και της εμπιστοσύνης θα μπορούσαν να προσθέσουν άλλες 0,2 μονάδες, φέρνοντας τη συνολική ώθηση γύρω στις 0,75 μονάδες.

«Άλλα κράτη μέλη δεν διαθέτουν τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο, αλλά μπορούν να επωφεληθούν από τις δευτερογενείς επιδράσεις της δημοσιονομικής επέκτασης της Γερμανίας».

Οι γειτονικές χώρες που συνδέονται με τη γερμανική αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της μεταποίησης, όπως η Αυστρία, η Σλοβακία και η Σλοβενία, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο σε σχέση με το μέγεθός τους, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία θα επωφεληθούν επίσης από τις αυξημένες γερμανικές εισαγωγές μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Ωστόσο, το μέγεθος του κινήτρου μπορεί να περιπλέξει την πορεία πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Deutsche Bank ανέφερε ότι ενώ οι πρόσφατες προβλέψεις της ΕΚΤ υπολόγιζαν μόνο μικρές δευτερογενείς επιδράσεις, η πραγματική επίπτωση θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από τον κίνδυνο περαιτέρω χαλάρωσης προς πιθανή σύσφιξη το 2026.

«Το γερμανικό σχέδιο έχει τη δυνατότητα να διεγείρει σημαντικά τη δραστηριότητα στην Ευρώπη τα επόμενα δύο χρόνια», δήλωσε η τράπεζα.