Τι περιμένει η αγορά από την Νvidia

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών - ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed - πρόκειται να δημοσιευτεί την Παρασκευή, ενώ τα επίσημα στοιχεία για τις μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

Δεδομένου ότι το επίκεντρο πλέον είναι η αγορά εργασίας, τις αμέσως επόμενες ημέρες δεν έχουμε κάποια σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επενδυτική ψυχολογία στη Wall.

Όμως η 27η Αυγούστου αποτελεί την ημερομηνία σταθμό της εβδομάδας, δεδομένου ότι η νούμερο ένα εταιρεία του S&P500 και ο ακρογωνιαίος λίθος της επανάστασης της ΑΙ ανακοινώνει αποτελέσματα τριμήνου, με τον πήχη να στέκεται πλέον πολύ υψηλά.

Δεδομένου ότι η απόδοση της Nvidia υπαγορεύει κυριολεκτικά τί τιμολογεί η αγορά στο εμπόριο Τεχνητής Νοημοσύνης, γίνεται κατανοητό γιατί τα μάτια όλων αυτή την εβδομάδα είναι στραμμένα στον αμερικανικό κολοσσό, είτε είναι μέτοχοι είτε όχι.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που η έκρηξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης- GenAI- η οποία πυροδοτήθηκε από το ChatGPT της OpenAI, άρχισε να μεταμορφώνει την Nvidia από έναν κατασκευαστή τσιπ gaming στον βασικό παίκτη της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Από τότε, τα έσοδα του κατασκευαστή τσιπ έχουν υπερτριπλασιαστεί και τα κέρδη έχουν τετραπλασιαστεί, δωδεκαπλασιάζοντας την κεφαλαιοποίησή του. Η Νvidia πλέον είναι η πολυτιμότερη εταιρεία του κόσμου με κεφαλαιοποίηση 4,42 τρισ. δολάρια, ήτοι το 8% της κεφαλαιοποίησης του S&P500. Σημειωτέον ότι η απόδοση μετοχής τα τελευταία 5 χρόνια ανέρχεται πέριξ του 1300% ξεπερνώντας κατά πολύ την απόδοση του S&P500 πέριξ του 90%.

Με τόσο απαιτητική αποτίμηση και με τέτοιο βάρος για την αγορά, είναι λογικό κάθε φορά που αναμένονται τα τριμηνιαία αποτελέσματα της οι επενδυτές να επικεντρώνονται σε αυτά, ειδικά στο κομμάτι των προβλέψεων, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η εταιρία μπορεί να διατηρήσει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Άλλωστε, τίποτε δεν μπορεί να καταστήσει πιο ευάλωτη μια μετοχή από τις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες.

Οποιαδήποτε λοιπόν ένδειξη κόπωσης την Τετάρτη μπορεί να προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις σε όλη την αγορά. Αντίθετα, μια θετική έκπληξη θα ανοίξει περαιτέρω την επενδυτική όρεξη για τον τεχνολογικό κλάδο.

Τα δεδομένα για τις μελλοντικές επιδόσεις

Έπειτα από πέντε συνεχόμενα τρίμηνα τριψήφιας επέκτασης το 2023 και το 2024, η ανάπτυξη της εταιρείας είναι λογικό να επιβραδύνεται. Το θέμα είναι πόση επιβράδυνση μπορούν να δεχτούν αναλυτές και επενδυτές.

Η αύξηση των εσόδων μειώθηκε στο 69% στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους και την Τετάρτη αναμένεται η Nvidia να αναφέρει ετήσια αύξηση εσόδων πέριξ του 53% στα 45,9 -46,1 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της LSEG. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα απότομο sell-off.

Αλλά ακόμα και αν πιαστεί ο στόχος, είναι σημαντικό να δοθεί μια εξίσου ικανοποιητική καθοδήγηση για το υπόλοιπο έτος.

Ας δούμε πόσο καλές πιθανότητες έχουμε να δοθεί μια ευνοϊκή καθοδήγηση.

-Τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων κατά το πρώτο τρίμηνο αντιπροσώπευαν το 88% των συνολικών πωλήσεων της Nvidia και ευδοκιμούν λόγω της ζήτησης από τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Microsoft, η Amazon, η Μeta, η Google κ.α για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πώς αναμένεται να κινηθούν αυτές οι εταιρείες όσον αφορά τις παραγγελίες τους στην Νvidia;

Kατά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων τους στα τέλη του Ιουλίου οι τεχνολογικοί κολοσσοί ενημέρωσαν τους αναλυτές για τα επενδυτικά τους σχέδια. Συνολικά λοιπόν επιδιώκουν να δαπανήσουν φέτος περίπου 320 δισ. δολάρια σε τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης και κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Η OpenAI -δεν είναι εισηγμένη- ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με την SoftBank και την Oracle και θα δαπανήσει 500 δισ. δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια για το έργο Stargate το οποίο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Τι ποσοστό από αυτές τις κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να καταλήξει στην Nvidia;

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το ήμισυ των κεφαλαιουχικών δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη καταλήγει στην Nvidia.

Βέβαια, το μακροοικονομικό περιβάλλον καθιστά ευάλωτο και τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και δεν αποκλείεται οι συνθήκες να απαιτήσουν καθοδικές προσαρμογές στα παραπάνω νούμερα, όμως αυτή τη στιγμή έχουμε αν μη τι άλλο μια θετική συνισταμένη μπροστά μας.

-Οι προσδοκίες για τη σειρά Blackwell θα έχουν ειδική βαρύτητα, καθώς η συγκεκριμμένη σειρά επιβεβαιώνει τη συνεχή τεχνολογική πρωτοπορία και τη θέση της Nvidia μεταξύ των βασικών ανταγωνιστών της.

Η Nvidia δήλωσε τον Μάιο ότι οι πωλήσεις της νέας σειράς έφτασαν τα 27 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 70% των εσόδων των κέντρων δεδομένων. Πρόκειται για μια απότομη αύξηση από τα 11 δις δολάρια του προηγούμενου τριμήνου.

Καθώς εγκαθίστανται περισσότερα τσιπ Blackwell, οι ειδικοί προβλέπουν ότι η ανώτερη υπολογιστική τους ισχύς θα επιτρέψει σε εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic να δημιουργήσουν ακόμη πιο ικανά μοντέλα ΑΙ. (σ.σ:Το GPT-5 της OpenAI, το οποίο ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εκπαιδεύτηκε στα τσιπ Hopper τελευταίας γενιάς της Nvidia και όχι στους νεότερους επεξεργαστές Blackwell).

Η ζήτηση λοιπόν για τη σειρά Blackwell αναμένεται μεγάλη και η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τις αποστολές της σειράς Blackwell Ultra το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Όμως μια λεπτομέρεια που μπορεί στην πορεία να κάνει τη διαφορά είναι ότι η Nvidia δήλωσε πέρυσι ότι η παραγωγή της σειράς Blackwell θα περιοριστεί από την προσφορά, δηλαδή πόσα τσιπ μπορούν να κατασκευάσουν και να αποστείλουν οι συνεργάτες της και όχι από τη ζήτηση. Έχει σημασία αν οι εκτιμήσεις της εταιρείας φέτος για την παραγωγή του Blackwell παραμείνουν στο ίδιο μοτίβο.

-Η πρόσβαση στην κινεζική αγορά θα κρίνει επίσης πολλά για τις πωλήσεις της εταιρείας.

O Huang πρόσφατα σύναψε συμφωνία με τον Τραμπ για να ανακτήσει την πρόσβαση στην κινεζική αγορά: Σε αντάλλαγμα για τις άδειες εξαγωγής του τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H20 στην Κίνα, η Nvidia θα καταβάλει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των εσόδων της από τις πωλήσεις του τσιπ στην Κίνα. (σ.σ: Ο Tραμπ είχε ζητήσει 20%, αλλά ο Huang κατάφερε να μειώσει το ποσοστό. Επίσης, αυτή η συμφωνία επηρεάζει και το τσιπ MI308 της Advanced Micro Devices, καθώς ανοίγει ξανά την αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης αξίας 100 δισ. δολαρίων της Κίνας. Μειώνει βέβαια τα περιθώρια κερδοφορίας).

Σημειωτέον ότι το τσιπ Η20 θα είχε συνεισφέρει περίπου 8 δισ. δολάρια σε πωλήσεις, αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν είχε απαιτήσει άδεια για την αποστολή του στην Κίνα, ουσιαστικά διακόπτοντας τις πωλήσεις.

Ως εκ τούτου η Nvidia δεν συμπεριέλαβε καμία πώληση Η20 στις προβλέψεις της για το δεύτερο τρίμηνο και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συμπεριλάβει καμία και στην πρόβλεψή της για όλη τη χρήση του 2025, δεδομένου ότι πλέον η κινεζική κυβέρνηση πιέζει τους παρόχους cloud να χρησιμοποιούν εγχώρια τσιπ από εταιρείες όπως η Huawei.

Εάν πάντως συμπεριληφθούν πωλήσεις του Η20 στις προβλέψεις, τότε το συγκεκριμένο τσιπ θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για έσοδα κατά περίπου 2 έως 3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους αναλυτές της KeyBanc.

Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε μια σημαντική συνισταμένη. Σύμφωνα με το CNBC η Nvidia εργάζεται πάνω σε ένα νέο τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης για την Κίνα, βασισμένο στη σειρά Blackwell, το οποίο πιθανότατα θα χρειαστεί επίσης την έγκριση του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ.

-Ο ανταγωνισμός θα κάνει στο μέλλον τη διαφορά.

Η Tesla, ένας σημαντικός αγοραστής τσιπ της Nvidia, φέρεται να υιοθετεί την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης της DeepSeek για τα ηλεκτρικά οχήματα που πωλούνται στην Κίνα, παρακάμπτοντας τα δικά της συστήματα ΑΙ.

Αν και οι φόβοι για το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης χαμηλού κόστους της DeepSeek έχουν σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει, εντούτοις η προσπάθεια του Πεκίνου να ευνοήσει τα εγχώρια τσιπ έναντι των H20 της Nvidia, σε συνδυασμό με τη μετατόπιση της Tesla, σηματοδοτούν ότι η Nvidia μπορεί να δυσκολευτεί να ανακτήσει την κάποτε κρίσιμη αγορά της Κίνας.

Οι ανταγωνιστικές πιέσεις σε διεθνές επίπεδο αυξάνονται επίσης, με την AMD και την Intel να προωθούν τα δικά τους τσιπ ΑΙ και τους γίγαντες του cloud όπως η Amazon να αναπτύσσουν εσωτερικές λύσεις.

Αν πράγματι ο Huang στις δηλώσεις του κατά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων «ανοίξει» ένα τέτοιο παράθυρο ανησυχίας, τότε ακόμα και μια αύξηση εσόδων κατά 53% μπορεί να μην καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η ανάπτυξή της εταιρείας- άρα και η αποτίμησή της - είναι βιώσιμες.

Όπως και να έχει, οι προβλέψεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επενδυτική ψυχολογία, ειδικά αν αντικατοπτρίσουν διάβρωση του περιθωρίου κέρδους ή μια μόνιμη απώλεια του μεριδίου αγοράς της Κίνας.

Τουτέστιν, όλα στις 27 Αυγούστου πρέπει να είναι τέλεια για να συνεχίσουν οι μέτοχοι να απολαμβάνουν την υψηλή αποτίμηση της Νvidia.

