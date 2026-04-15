Τι δείχνει το βαρόμετρο φόβου της Wall Street

Αφού κινήθηκε κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών για περίπου δύο εβδομάδες και κάτω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών περισσότερο από ένα μήνα, ο δείκτης S&P500 εκτινάχτηκε ξανά πάνω από τα δύο αυτά τεχνικά επίπεδα καθώς η εκεχειρία που συμφώνησαν οι ΗΠΑ με το Ιράν ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα.

Ήταν στις 27 Φεβρουαρίου που ο δείκτης έκλεισε για πρώτη φορά κάτω από τον μέσο όρο 50 ημερών, παραμένοντας κάτω από αυτόν για 27 συνεδριάσεις. Υποχώρησε κάτω και από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών στις 19 Μαρτίου, παραμένοντας χαμηλότερα για 13 συνεδριάσεις.

Η επιστροφή του S&P500 πάνω από τις δύο αυτές γραμμές τάσης αποτελεί ανοδικό σήμα για τους τεχνικούς αναλυτές και σημαίνει ότι το bear market των μετοχών ουσιαστικά ακυρώθηκε.

Η ανοδική διάσπαση και των δύο αυτών γραμμών τάσης την ίδια ημέρα είναι ένα αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Από το 1953, όταν υιοθετήθηκε για πρώτη φορά η πενθήμερη εβδομάδα χρηματιστηριακών συναλλαγών, αυτό έχει συμβεί μόλις 18 φορές.

Την τελευταία φορά που συνέβη, στις 20 Ιανουαρίου 2023, ο S&P500 σημείωσε άνοδο 14,7% τους επόμενους έξη μήνες.

Στο μεταξύ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου κινούνται κοντά στα $100 το βαρέλι, ενώ η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται ιδιαίτερα εύθραυστη.

Kαι όμως, ο S&P500 κατέγραψε σερί ανοδικών συνεδριάσεων με αποτέλεσμα να ανακτήσει όλες τις απώλειες από το ξεκίνημα του πολέμου στο Ιράν και οι “ταύροι” εμφανίζονται αισιόδοξοι.

Σύμφωνα με τον οίκο χρηματιστηριακής ανάλυσης Fundstrat, η εκεχειρία που συμφώνησε η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη σημαίνει ότι ο πάτος στη Wall Street έχει ήδη σχηματιστεί.

Η Fundstrat επισημαίνει ότι η απότομη πτώση του δείκτη μεταβλητότητας VIX αποτελεί ένα πρόσθετο σημάδι ότι το χαμηλό της περασμένης εβδομάδας για τις μετοχές σηματοδοτεί το τέλος της διόρθωσης.

Ο VIX είναι ένα μέτρο που βασίζεται σε δικαιώματα προαίρεσης (options) και αποτυπώνει την αναμενόμενη μεταβλητότητα του S&P500. Συνήθως εκτινάσσεται όταν οι μετοχές καταγράφουν έντονη πτώση και γι’ αυτό έχει καθιερωθεί ως το βαρόμετρο φόβου της Wall Street.

Ο VIX έκλεισε κάτω από το επίπεδο του 20 την Πέμπτη για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, έχοντας σκαρφαλώσει πάνω από το 30 τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τη Fundstrat, είναι σήμα που επιβεβαιώνει ότι έχει σχηματιστεί ο πυθμένας.

Μια πρώτη παρατήρηση ήταν ότι οι μετοχές είχαν ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν παρά τα αρνητικά νέα. Το πρόσφατο ράλι ξεκίνησε ημέρες πριν από την εκεχειρία, περίοδο κατά την οποία υπήρχαν επίσης ενδείξεις ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου είχαν μικρότερη αρνητική επίδραση στις μετοχές. Οι συσχετίσεις αντιστράφηκαν. Ενώ το πετρέλαιο ανέβαινε, ο S&P500 αυξήθηκε από τις 6.300 στις 6.600 μονάδες.

Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η πρόσφατη πτώση του VIX σε συνδυασμό με την απότομη πτώση των τιμών πετρελαίου είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τις μετοχές.

Από το 1990 έχουν υπάρξει τέσσερεις περιπτώσεις στις οποίες παρατηρήθηκε η αλληλουχία του VIX να κλείνει πάνω από το 30, στη συνέχεια το πετρέλαιο να υποχωρεί περισσότερο από 15% και μετά ο VIX να κλείνει κάτω από το 20.

Tα κέρδη που ακολούθησαν για τις μετοχές στις περιπτώσεις αυτές ήταν 1,3% σε ορίζοντα ενός μήνα, 2,6% σε τρεις μήνες και 9,2% σε έξη μήνες.

Η διάμεση απόδοση έξι μηνών δείχνει ότι ο S&P500 θα μπορούσε να φτάσει στις 7.400 μονάδες, εκτιμά η Fundstrat.