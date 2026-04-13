S&P500: Γιατί η «εύθραυστη εκεχειρία» στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει το ράλι του δείκτη

Οι μετοχές γύρισαν σε φάση αισιοδοξίας την Τετάρτη με τον δείκτη S&P500 στη Wall Street να σημειώνει το ισχυρότερο ράλι του εδώ και ένα χρόνο και τους επενδυτές να χαιρετίζουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της τελευταίας στιγμής στη σύρραξη των ΗΠΑ με το Ιράν.

Παρότι η συμφωνία εξακολουθεί να στερείται λεπτομερειών και να συνοδεύεται από πιθανά σημεία τριβής – ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance τη χαρακτήρισε εύθραυστη εκεχειρία - φαίνεται να κέρδισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Λιγότερο από δύο ώρες πριν από την προθεσμία που είχε θέσει ο πρόεδρος Τραμπ για «τέλος του πολιτισμού» στο Ιράν τη Δευτέρα στις 8 μμ ώρα ανατολικής ακτής, αποκαλύφθηκε σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που φαίνεται να γέρνει προς τις παραχωρήσεις που ζητούσε το Ιράν.

Τα προβλήματα της συμφωνίας είναι πολλά. Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, της σημαντικότερης θαλάσσιας οδού διέλευσης της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, παραμένει στο Ιράν. Παράλληλα, ενδέχεται να αρθούν οι κυρώσεις στην πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου.

Όμως, η αντίδραση των αγορών ήταν πολύ λιγότερο αμφίσημη. Η τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή την Τρίτη έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα $144 το βαρέλι για άμεση παράδοση, κατέρρευσε σχεδόν 20% σε επίπεδα κάτω από τα $94 το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για παράδοση στο τέλος καλοκαιριού άλλαζαν χέρια κοντά στα $80 το βαρέλι, δηλαδή γύρω στο 10% χαμηλότερα από το υψηλό στα μέσα Μαρτίου.

Αισθητή ήταν και η υποχώρηση των αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα καθώς επανήλθαν τα πονταρίσματα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed με τους φόβους για τον πληθωρισμό να υποχωρούν με τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το βαρόμετρο φόβου της Wall Street, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, υποχώρησε προϊδεάζοντας για μια πιο σταθερή πορεία προς την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων την επόμενη εβδομάδα. Ο λόγος ήταν η συμφωνία που επιτεύχθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης.

Ο VIX βρέθηκε στις 20,4 μονάδες, επίπεδο που υποδηλώνει ημερήσιες διακυμάνσεις περίπου 1,27%, ή περίπου 86 μονάδων για τον S&P500 τον επόμενο μήνα.

«Μια βαθιά ανακούφιση για τους επενδυτές καθώς φαίνεται να υπάρχει μια διέξοδος από τον πόλεμο, ακόμη και αν θα υπάρχουν διάφορα σημεία που πρέπει να παρακολουθούμε για να διαπιστώσουμε αν αυτό οδηγεί σε διαρκή αποκλιμάκωση», σχολίασαν οι αναλυτές της Deutsche Bank.

Ράλι ανακούφισης αλλά θα αντέξει η κατάπαυση του πυρός και μπορούν οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε μια μόνιμη παύση των εχθροπραξιών;

Tα ερωτήματα αυτά παραμένουν, όμως, οι μετοχές δείχνουν πρόθυμες να πιστέψουν στο καλύτερο δυνατό σενάριο.

Λίγο πριν από το κλείσιμο, ο S&P500 σημείωνε άνοδο άνω των 170 μονάδων, επιστρέφοντας σε επίπεδα που βρισκόταν στις αρχές Μαρτίου και περιόριζε την πτώση που ακολούθησε τον πόλεμο.

Ίσως ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η ανοδική αντίδραση θα επιτρέψει στον δείκτη να ανακτήσει τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών στις 6.624 μονάδες τον οποίο διέσπασε για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο, στις 20 Μαρτίου.

Παρότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο θα μπορέσει να διαρκέσει η κατάπαυση πυρός, οι μετοχές μπορούν να κινηθούν υψηλότερα ακόμη και αν δεν έχουν ξεκαθαρίσει όλες οι λεπτομέρειες.

Ακόμη και η παραμικρή οσμή αποκλιμάκωσης της έντασης είναι αρκετή ώστε η χρηματιστηριακή αγορά που κοιτά προς το μέλλον να συνεχίσει να σκαρφαλώνει το τείχος της ανησυχίας.