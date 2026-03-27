Σνάμπελ (EKT): Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο ενεργειακό σοκ - Να μην βιαστούμε για τις αυξήσεις των επιτοκίων

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ισαμπέλ Σνάμπελ, ζήτησε την Παρασκευή να επικρατήσει υπομονή για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ επί της νομισματικής της πολιτικής εν μέσω των επιπτώσεων που προκαλεί στην ευρωπαϊκή οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας σε εκδήλωση από τη Ζυρίχη, η Σνάμπελ είπε πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα «τεράστιο ενεργειακό σοκ» που έχει προκαλέσει «απότομη» αύξηση στις προσδοκίες των επενδυτών για τον μελλοντικό πληθωρισμό.

Ωστόσο, η ίδια τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος για βιαστικές κινήσεις αναφορικά με την πολιτική της ΕΚΤ και πρόσθεσε «ΕΚΤ δεν πρέπει να πιεστεί να αυξήσει τα επιτόκια».

Ακόμα, η Σνάμπελ σημείωσε πως η ΕΚΤ θα πρέπει να αναλύσει τα οικονομικά στοιχεία και το πως αυτά επηρεάζονται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.