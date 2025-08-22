Το ξαφνικό sell-off στις μετοχές τεχνολογίας στη Wall Street ξύπνησε την αγορά από τη θερινή ραστώνη. Οι επενδυτές μπορεί να ονειρεύονταν μια ήρεμη εβδομάδα που θα έκλεινε με τον επικεφαλής της Fed να δίνει σήμα για επανεκκίνηση επιτοκιακών μειώσεων και περισσότερα κέρδη.

Αυτό μπορεί να συμβεί, δεν αποκλείεται. Όμως, η Τρίτη υπενθύμισε το πόσο εξαρτημένη είναι η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά από τις μετοχές τεχνολογίας και τον ενθουσιασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο δείκτης S&P500 κατέγραφε απώλειες για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση παρά τις ικανοποιητικές επιδόσεις από την πλειοψηφία των μετοχών που τον απαρτίζουν. Πάνω από 350 μετοχές του δείκτη έκλεισαν ανοδικά.

Οι νικητές της χρονιάς ξαφνικά έγιναν οι μεγάλοι χαμένοι με οδηγό στην πτώση την Palantir που έχανε 9% με τις Super Micro Computer, Advanced Micro Devices και Oracle να ακολουθούν.

Το ξεπούλημα ήταν αδιάκριτο, παρασύροντας τις περισσότερες μετοχές του κλάδου τεχνολογίας. Όσο μεγαλύτερη η φετινή άνοδος, τόσο βαθύτερη η βουτιά.

Οι καταλύτες - η προειδοποίηση του Sam Altman, CEO της Οpen AI, ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εισέλθει σε φούσκα και η μελέτη του πανεπιστημίου ΜΙΤ που κατέληξε στο ότι το 95% των εταιρικών πρωτοβουλιών στην παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πετυχαίνουν ταχεία αύξηση των πωλήσεων – δεν δικαιολογούσαν τόσο μεγάλη πίεση.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι μεγάλες κινήσεις μετά από όχι και τόσο τρανταχτά νέα δείχνουν μια υφέρπουσα νευρικότητα όσον αφορά στα πονταρίσματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μπορεί να είναι και ένα καλοκαιρινό κλείδωμα κερδών, μια παροδική κοιλιά ή ίσως οι επενδυτές τελικά να αρχίζουν να γίνονται ανήσυχοι με τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Η αγορά δεν θα περιμένει πολύ για επιβεβαίωση των θετικών προοπτικών ή των ανησυχιών. Την απάντηση θα δώσει η Nvidia την ερχόμενη Τρίτη, μια μετοχή που επίσης έχασε έδαφος στο sell-off.

Θα έχει προηγηθεί και το στίγμα που θα δώσει ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell στην ομιλία του την Παρασκευή στο θέρετρο Jackson Hole, στην ετήσια συνάντηση κεντρικών τραπεζιτών. Θα απογοητεύσει ή θα ενισχύσει τις προσδοκίες της αγοράς για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο;

Όπως και να έχουν τα πράγματα, δύο επενδυτικές τράπεζες, η Goldman Sachs και η Citigroup, συστήνουν στους πελάτες τους την τακτική του ᾽buy the dip’. Εκτιμούν ότι η πτώση παρουσιάζει αγοραστική ευκαιρία.

Η Citigroup πιστεύει πως η πτώση που καταγράφηκε είναι αποτέλεσμα μιας προσαρμογής των χαρτοφυλακίων και όχι απαραίτητα το ξεκίνημα μιας βαθύτερης βουτιάς.

Οι traders της Goldman Sachs επισημαίνουν ότι με βάση την ιστορική εμπειρία οι απώλειες που σημειώθηκαν στις μετοχές που διακρίθηκαν για την ορμή τους φέτος, τις μετοχές με momentum, προσφέρουν μια ευκαιρία για αγορές γιατί θα ακολουθήσει ανάκαμψη, όπως έχει συμβεί πολλές φορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Σε σημείωμα στους πελάτες, το trading desk της Goldman Sachs υποστηρίζει πως όταν το καλάθι long-short μετοχών με momentum χάνει 10% ή περισσότερο σε διάστημα πέντε ημερών, ακολουθεί άνοδος την επόμενη εβδομάδα στο 80% των περιπτώσεων αν κρίνει κανείς από το παρελθόν. Το μέσο ριμπάουντ την επόμενη εβδομάδα είναι της τάξης του 4,5% και πάνω από 11% τον επόμενο μήνα.