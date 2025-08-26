Σε ύφεση η γερμανική βιομηχανία: 245.000 περικοπές θέσεων εργασίας από το 2019

Η γερμανική βιομηχανία «βυθίζεται» στην ύφεση, καθώς σχεδόν 250.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στον κλάδο από το 2019, σύμφωνα με μελέτη της EY που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Reuters, οι γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις κατέγραψαν έσοδα άνω των 533 δισ. ευρώ (623,98 δισ. δολάρια) το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μειωμένα κατά 2,1% σε ετήσια βάση, όπως διαπίστωσε η EY επικαλούμενη στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας.

Αυτό ακολούθησε μια πτώση 0,2% στο πρώτο τρίμηνο.

Ο αριθμός των εργαζομένων στη γερμανική βιομηχανία μειώθηκε επίσης κατά 2,1% το δεύτερο τρίμηνο, στα 5,43 εκατομμύρια. Σε σύγκριση με πριν από έξι χρόνια, το εργατικό δυναμικό έχει συρρικνωθεί κατά 4,3%, με περίπου 245.500 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί από το 2019, σύμφωνα με την EY.

Η μεγαλύτερη πτώση στις θέσεις εργασίας σημειώθηκε στην αυτοκινητοβιομηχανία, με μείωση 6,7% το δεύτερο τρίμηνο. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 51.500 περικοπές θέσεων μέσα σε έναν χρόνο.

Οι γερμανικοί κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν σκληρό ανταγωνισμό από την Ασία, το δαπανηρό πέρασμα στα ηλεκτρικά οχήματα και τους υψηλούς δασμούς εισαγωγών στις ΗΠΑ, με τις Volkswagen, Mercedes και την προμηθεύτρια Continental να συγκαταλέγονται στις εταιρείες που προχωρούν σε περικοπές προσωπικού.

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η σημαντικότερη ξένη αγορά για τα γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα, οι εξαγωγές προς τη χώρα κατρακύλησαν κατά 10% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Επίσης, οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 14%.