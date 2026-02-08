Τα έσοδα από δασμούς των ΗΠΑ έχουν μειωθεί τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το αν η ζήτηση εισαγωγών τελικά προσαρμόζεται στα υψηλότερα εμπορικά εμπόδια.

Από τον Οκτώβριο, οι δασμοί που εισπράττονται από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν μειωθεί κατά περίπου 11%, με βάση τόσο τα μηνιαία στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών όσο και τα ημερήσια στοιχεία καταθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, τα οποία παρακολουθούν στενά τα επίσημα στοιχεία.

Στην κορύφωση του Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ εισέπρατταν περίπου 376 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από δασμούς σε ετήσια βάση, ανέφερε ο οικονομολόγος της UBS Arend Kapteyn σε σημείωμά του. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ο ρυθμός αυτός είχε επιβραδυνθεί σε περίπου 335 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, ο Kapteyn προειδοποίησε να μην εκληφθεί η μείωση ως σαφές σημάδι αποδυνάμωσης της εμπορικής δραστηριότητας.

Οι εποχιακές τάσεις πιθανώς παίζουν σημαντικό ρόλο, επισημαίνει ο οικονομολόγος. Οι εισαγωγές τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο τείνουν να είναι χαμηλότερες, καθώς οι λιανοπωλητές συνήθως ολοκληρώνουν την ανανέωση των αποθεμάτων για τις γιορτές νωρίτερα μέσα στο έτος. Για να προσαρμοστεί σε αυτό, ο Kapteyn εξέτασε τους δασμούς ως ποσοστό των εκτιμώμενων εισαγωγών — ένα αποτελεσματικό δασμολογικό συντελεστή — ο οποίος δείχνει μια πολύ λιγότερο έντονη μείωση από τα συνολικά έσοδα.

Τα πρόσφατα εμπορικά στοιχεία των ΗΠΑ ήταν επίσης ασταθή και δεν έδειχναν μια παρατεταμένη επιβράδυνση, με απότομες διακυμάνσεις στο εμπορικό έλλειμμα, καθώς ο όγκος των εισαγωγών ανέκαμψε σε ορισμένους μήνες, ιδίως στα κεφαλαιουχικά αγαθά, μετά από προηγούμενη μείωση.

Οι αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική επηρέασαν επίσης τις εισπράξεις, σημείωσε ο Kapteyn. Τον Νοέμβριο, ο δασμολογικός συντελεστής της Κίνας για τη φαιντανύλη μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 20% σε 10%.

Ο Kapteyn είπε ότι αυτή η κίνηση από μόνη της «θα μπορούσε να αξίζει περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα στον πραγματικό δασμολογικό συντελεστή», με επιπλέον μικρές εξαιρέσεις που χορηγούνται σε άλλες χώρες να συμβάλλουν περαιτέρω.

Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα των λιμένων παρουσίασε αισθητή επιβράδυνση στα τέλη του 2025, με μείωση του όγκου φορτίων στους κύριους κόμβους των ΗΠΑ και στελέχη logistics να επισημαίνουν τις επιπτώσεις των δασμών και τα ζητήματα χρονισμού γύρω από τα εποχιακά πρότυπα μεταφοράς.