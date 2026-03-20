Scope Ratings: Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «BBB» για την Ελλάδα με θετικές προοπτικές

Η Scope Ratings ολοκλήρωσε τον τακτικό της έλεγχο χωρίς καμία αλλαγή στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, διατηρεί το rating στο επίπεδο BBB με θετικό outlook, ενώ επιβεβαιώνει ότι οι κίνδυνοι για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες «γέρνουν» προς την πλευρά της αναβάθμισης.

Πρόκειται για αξιολόγηση που αφορά τόσο το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο του ελληνικού Δημοσίου όσο και το χρέος σε ξένο και εγχώριο νόμισμα, ενώ τα βραχυπρόθεσμα ratings παραμένουν στο S-2 με σταθερές προοπτικές.

Σημειώνεται πως, η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί περιοδική ανασκόπηση και όχι νέα πιστοληπτική ενέργεια, όπως ξεκαθαρίζει ο οίκος.

Η τρίτη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας μέσα στο 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη αξιολόγηση της χρονιάς, αφού νωρίτερα μέσα στον μήνα η DBRS και η Moody’s επίσης επέλεξαν να μην αλλάξουν τις βαθμολογίες τους, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, δημιουργώντας αλυσιδωτές οικονομικές συνέπειες, το μέγεθος των οποίων είναι ακόμα δύσκολο να εκτιμηθεί.

Η Scope τοποθετεί το ελληνικό αξιόχρεο στο δεύτερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.

Mόλις τον περασμένο Νοέμβριο η Scope Ratings είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση του outlook της Ελλάδας από «σταθερό» σε «θετικό», αναγνωρίζοντας την πρόοδο της οικονομίας.

Ο κύκλος των αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία στο πρώτο εξάμηνο θα ολοκληρωθεί με την απόφαση της Standard & Poor’s στις 24 Απριλίου και της Fitch Ratings στις 8 Μαΐου.