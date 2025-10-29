Η Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να μετατοπίσει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της, ύψους 925 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στρέφοντας την προσοχή του από τα μεγαλεπήβολα έργα ακίνητης περιουσίας που κυριάρχησαν στους αναπτυξιακούς στόχους της την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση των σχεδίων, όπως ανέφερε το Reuters.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, παρουσίασε το 2016 το σχέδιο Vision 2030 για τη μεταμόρφωση της οικονομίας με έμφαση σε μεγάλα έργα ακίνητης περιουσίας.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο, Public Investment Fund (PIF), υπήρξε η κινητήρια δύναμη για τη χρηματοδότηση του σχεδίου.

Η αρχική στρατηγική περιελάμβανε έργα όπως το NEOM, μια φουτουριστική πόλη στην έρημο της Ερυθράς Θάλασσας, και ένα σχέδιο για τη διοργάνωση διεθνών χειμερινών αθλημάτων στα βόρεια βουνά του βασιλείου, με χιονοδρομικές πίστες που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τεχνητό χιόνι.

Το NEOM, με προβλεπόμενο πληθυσμό 9 εκατομμυρίων, και άλλα έργα έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένες καθυστερήσεις.

Καθοδηγούμενη από την αποφασιστικότητα να εξασφαλίσει πιο βιώσιμες βραχυπρόθεσμες αποδόσεις για το PIF, η νέα στρατηγική στοχεύει να περιορίσει την εστίαση του fund σε κλάδους όπως τα logistics, η εκμετάλλευση ορυκτών και ο θρησκευτικός τουρισμός.

Το βασίλειο στοιχηματίζει επίσης σε επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και σε κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούνται από τους τεράστιους υδρογονάνθρακες και άλλους ενεργειακούς πόρους του.

Ο κυβερνήτης του PIF, ο Γιασίρ αλ Ρουμαγιάν μιλώντας στην ετήσια σύνοδο κορυφής Future Investment Initiative (FII) στο Ριάντ μετά τη δημοσίευση του άρθρου του Reuters την Τετάρτη, δήλωσε ότι η επόμενη στρατηγική θα ανακοινωθεί «πολύ σύντομα».

Θα επικεντρωθεί σε έξι κύρια «οικοσυστήματα»: ταξίδια και τουρισμός, αστική ανάπτυξη, προηγμένη κατασκευή, βιομηχανία και logistics, καθαρή ενέργεια και ανανεώσιμες υποδομές, με το NEOM «ως δικό του οικοσύστημα».

Οι νέες προτεραιότητες

Η πηγή ανέφερε ότι η αναδιάρθρωση έρχεται καθώς αυξάνεται η πίεση στο PIF και στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του να αποφέρουν καλύτερες αποδόσεις στο εγγύς μέλλον.

Αναλυτές έχουν δηλώσει ότι πολλά από τα γιγαντιαία έργα δεν έχουν αποφέρει ακόμη επαρκείς αποδόσεις που να δικαιολογούν τις υψηλές τιμές τους, καθώς αρκετά από αυτά απέχουν πολύ από την ολοκλήρωσή τους, ενώ άλλες επενδύσεις του PIF έχουν μικτά αποτελέσματα.

Η τρέχουσα πενταετής επενδυτική στρατηγική του PIF λήγει φέτος και το ταμείο αναμένεται να παρουσιάσει σύντομα μια ανανεωμένη στρατηγική που θα περιγράφει λεπτομερώς τις νέες προτεραιότητές του, σύμφωνα με τραπεζική πηγή που μίλησε στο Reuters.

Το διοικητικό συμβούλιο του ταμείου ενέκρινε πρόσφατα μια νέα «βασική στρατηγική».

Το νέο σχέδιο στοιχηματίζει στο να γίνει το βασίλειο ένας παγκόσμιος κόμβος logistics, σύμφωνα με την πηγή που έχει άμεση γνώση του θέματος, με τις πρόσφατες διαταραχές στις ναυτιλιακές διαδρομές της Ερυθράς Θάλασσας να υπογραμμίζουν τη σημασία των ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Το βασίλειο διαθέτει μεγάλα, μη δημοσιοποιημένα αποθέματα ορυκτών σπάνιων γαιών, τα οποία, σύμφωνα με την πηγή, θα αποτελέσουν το επίκεντρο των προσπαθειών για την επέκταση του τομέα εξορύξεων.

Η ανανεωμένη στρατηγική δίνει επίσης έμφαση στην επέκταση του θρησκευτικού τουρισμού στις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.

Στο κορυφαίο επενδυτικό φόρουμ FII αυτή την εβδομάδα, η Τεχνητή Νοημοσύνη κυριάρχησε στις συζητήσεις και οι απεικονίσεις υπερ-φουτουριστικών πόλεων κοσμούσαν τις οθόνες στο κύριο αμφιθέατρο, ενώ ένα ρομπότ περιφερόταν στους διαδρόμους του συνεδριακού κέντρου.

Η Humain, μια εταιρεία AI που ανήκει στο PIF και έχει ως στόχο να ηγηθεί της προσπάθειας της Σαουδικής Αραβίας να εισέλθει στον αναπτυσσόμενο τομέα, δήλωσε ότι θα κατασκευάσει περίπου 6 γιγαβάτ χωρητικότητας κέντρων δεδομένων.

Το βασίλειο θα συνεχίσει να επενδύει έντονα στον τομέα του πετρελαίου και των πετροχημικών, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συμπληρώσουν αυτό, ανέφερε η πηγή.

Η μέση ετήσια απόδοση επένδυσης του PIF μεταξύ 2017 και 2024 ήταν 7,2%, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή του, κάτω από το μέσο όρο του 8,7% στο τέλος του 2023, καθώς κατέγραψε απομειώσεις σε έργα.

Τον τελευταίο χρόνο, το PIF έχει επίσης δηλώσει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις διεθνείς επενδύσεις, καθώς τα γιγαντιαία έργα του έχουν σταματήσει. Πριν από ένα χρόνο, ο οργανισμός είχε ως στόχο να μειώσει τις διεθνείς επενδύσεις από το 30% στο 18% έως 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου του.

Το έργο Red Sea Global, μια συλλογή από υπερπολυτελή ξενοδοχεία, είναι ένα από τα γιγαντιαία έργα που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο, αλλά η πληρότητα κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 40%, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον Σεπτέμβριο.

Το PIF πρόσφατα έκανε επίσης μια μεγάλη κίνηση στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, ένα από τα αγαπημένα χόμπι του MbS. Τον Σεπτέμβριο, το PIF ανακοίνωσε την υποστήριξή του για την εξαγορά της Electronic Arts, της εταιρείας που έχει αναπτύξει τα δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια «Battlefield» και «Madden NFL», έναντι 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων.