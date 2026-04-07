Ράντεφ (ΕΚΤ) για Μέση Ανατολή: Κίνδυνοι για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης από τα κυβερνητικά μέτρα 

Το μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κεντρικός τραπεζίτης της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Ράντεφ, δήλωσε πως οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη κινδυνεύουν να ενισχυθούν ταχύτερα απ' ότι στο παρελθόν και σε αυτή την περίπτωση η ΕΚΤ θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια άμεσα.

Σε συνέντευξη του στο Reuters, ο ίδιος μίλησε για τις οικονομικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Υπενθυμίζεται πως τα στοιχεία για τον Μάρτιο -πρώτος μήνας του πολέμου- έδειξαν πως ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,5% έναντι 1,9% τον Φεβρουάριο, σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ευρωτράπεζας τον Μάρτιο, έγινε λόγος για τρία σενάρια, δυσμενές, βασικό και σοβαρό.

«Ενώ το βασικό σενάριο παραμένει το σημείο αναφοράς μας, η πιθανότητα ενός πιο δυσμενούς σεναρίου έχει αυξηθεί, ιδίως υπό το φως του ενεργειακού σοκ και του αυξημένου επιπέδου αβεβαιότητας», ανέφερε ο Ράνεφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως πρόσφατες εξελίξεις στον πληθωρισμό φαίνεται να έχουν αυξήσει την ευαισθησία των προσδοκιών, πράγμα που σημαίνει ότι η μετάδοση των επιπτώσεων από νέες κρίσεις μπορεί να συμβεί πιο γρήγορα από ό,τι υπό κανονικές συνθήκες».

Σημειώνεται ακόμα πως οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις των επιτοκίων της μέσα στο 2026 ώστε να καταπολεμήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Ράντεφ δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει αν η ΕΚΤ θα διαθέτει αρκετά στοιχεία μέχρι τη συνεδρίασή της στις 30 Απριλίου για να λάβει απόφαση, αλλά θα έχει επαρκή στοιχεία για να διεξαγάγει μια πιο συγκεκριμένη και δομημένη συζήτηση πολιτικής.

Η τράπεζα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε διάφορα μέτρα σχετικά με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, τα υποκείμενα στοιχεία τιμών, τους δείκτες εμπιστοσύνης, τις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας και, κυρίως, τα μηνύματα σχετικά με τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις του.



Ενώ η εμπειρία του 2022 θα μπορούσε να κάνει τους καταναλωτές πιο νευρικούς, ο Ράντεφ αναγνώρισε επίσης ότι η Ευρωζώνη εισήλθε σε αυτή την κρίση από καλύτερη θέση, δεδομένου ότι τα επιτόκια είναι ήδη υψηλότερα και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι σταθερές.

Ο μεγάλος κίνδυνος τώρα είναι ότι οι κυβερνήσεις θα αρχίσουν να εφαρμόζουν επιδοτήσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ρίξουν λάδι στη φωτιά, πρόσθεσε.