Ήπιες διακυμάνσεις στον χρυσό με την προσοχή στον πόλεμο

Στάση αναμονής παρατηρείται στην τιμή του χρυσού για την Τρίτη καθώς οι αναλυτές αναμένουν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις που αυτές παράγουν.

Μετά από τις 08:00 τα futures του χρυσού -παράδοσης Ιουνίου- έπεφταν οριακά 0,07% στα 4.681 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η spot τιμή του χρυσού κέρδιζε 0,10% στα 4.655 δολάρια.

Τα futures του ασημιού -παράδοσης Μαΐου- ανέβαιναν 0,25% στα 73 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η spot τιμή του ασημιού

Σημειώνεται πως τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) λήγει το τελεσίγραφο που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, που παραμένουν ουσιαστικά «κλειδωμένα».

Οι ΗΠΑ έχουν υπογραμμίζει πως εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί το αίτημα για την επαναλειτουργία των Στενών θα χτυπήσουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, κάτι που θα συνιστούσε μεγάλη κλιμάκωση στον πόλεμο που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι το Ιράν απέρριψε μια πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός 45 ημερών και σταδιακή επαναλειτουργία του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ζήτησε μια μόνιμη λύση που περιλαμβάνει άρση των κυρώσεων, εγγυήσεις ασφάλειας και αποζημίωση για ζημίες.

Μια κλιμάκωση του πολέμου μπορεί να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τις ανησυχίες για την έλλειψη της ενεργειακής προσφοράς και να οδηγήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της ισχυρές κεντρικές τράπεζες, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Παραδοσιακά ο χρυσός τείνει να ζημιώνεται από τις αυξήσεις των επιτοκίων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Ακόμα, οι αναλυτές αναμένουν τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν την προσεχή Παρασκευή, ώστε να αποκτήσουν μια καλύτερα εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) επί τη νομισματικής της πολιτικής.