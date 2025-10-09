Prediction markets: Τα στοιχήματα γίνονται μέρος των χρηματιστηριακών παιγνίων

Ένα άρθρο του Barron’s προσπαθούσε να ερμηνεύσει την σημαντική πτώση των μετοχών των δύο πιο γνωστών στοιχηματικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Εκείνη την ημέρα, οι μετοχές της Draftkings (DKNG NASDAQ) και της Flutter Entertainment (FLUT NYSE) έπεφταν κατά περίπου 11%, χωρίς αυτό να μπορεί να αποδοθεί σε κάποια εταιρικά νέα. Εξήγηση όμως υπήρχε.

Η μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών δύο νέων ανταγωνιστών τους που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια αλλά λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αναφερόμαστε στην Polymarket και την Kalshi, δύο εταιρείες που έχουν δημιουργήσει μία νέα παγκόσμια αγορά, αυτή των prediction markets (σε κατά λέξη μετάφραση, προγνωστικές αγορές).

Ουσιαστικά, οι εταιρείες αυτές προσφέρουν στους πελάτες τους την δυνατότητα να στοιχηματίσουν πάνω στην έκβαση διαφόρων γεγονότων, αθλητικών, πολιτικών, καλλιτεχνικών πάνω σε θέματα της άμεσης επικαιρότητας και πάνω στην εξέλιξη των τιμών μετοχών, εμπορευμάτων, χρηματιστηριακών δεικτών κ.α..

Οι διαφορές τους όμως από τις παραδοσιακές εταιρείες όπως η DraftKings και η FanDuel (θυγατρική της Flutter) είναι σημαντικές. Η πρώτη είναι πως οι πελάτες χρησιμοποιούν στην ουσία μία πλατφόρμα χρηματιστηριακού τύπου όπου στα διάφορα γεγονότα «αγοράζουν» αυτό που θεωρούν πως θα συμβεί, πληρώνοντας ένα ποσό από 0 έως 1 δολάριο για κάθε συμβόλαιο.

Για παράδειγμα, αν η τιμή ενός γεγονότος είναι στα 0,27 δολάρια, αυτό σημαίνει πως οι χρήστες της πλατφόρμας εκτιμούν πως η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι 27% και το άθροισμα των τιμών των υπόλοιπων πιθανών γεγονότων θα είναι 0,73 δολάρια. Αν η πρόβλεψή τους αποδειχθεί επιτυχημένη, θα εισπράξουν 1 δολάριο στην λήξη του συμβολαίου, αν όχι θα χάσουν τα χρήματά τους.

Σημαντικό είναι πως μπορούν να πουλήσουν την «θέση» τους ανά πάσα στιγμή. Η δεύτερη είναι πως η Kalshi και η Polymarket δεν αναλαμβάνουν κάποιον κίνδυνο, καθώς τα κέρδη σε όσους έχουν προβλέψει σωστά αντιστοιχούν στα χρήματα που χάθηκαν από τις λανθασμένες προβλέψεις.

Αυτό σημαίνει πως δεν κινδυνεύουν να χάσουν χρήματα από «παράξενα» γεγονότα και πως δεν «ψαλιδίζουν» τα κέρδη των πελατών. Η σημαντικότερη όμως διαφορά είναι πως, στις ΗΠΑ, οι πλατφόρμες των prediction markets εποπτεύονται από την CFTC (Commodity Futures Trading Commission), δηλαδή την αρχή που εποπτεύει τις χρηματιστηριακές αγορές εμπορευμάτων (Για την ακρίβεια, αυτό ισχύει για την Kalshi, αλλά προς το παρόν η Polymarket δεν το έχει καταφέρει, φαίνεται όμως πως σύντομα θα αποκτήσει και αυτή την απαραίτητη άδεια.

Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει η Kalshi, ενώ η Polymarket μπορεί να το κάνει σε ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα και η Γερμανία).

Αυτό γίνεται γιατί οι αρμόδιες αρχές πείστηκαν πως ο τρόπος με τον οποίον λειτουργούν οι πλατφόρμες είναι τέτοιος που τις απαλλάσσει από την υποχρέωση να ελέγχονται από την αρχή που ελέγχει τα καζίνο και τις στοιχηματικές εταιρείες όπως η DraftKings και η FanDuel.

Μία άλλη σημαντική διαφορά είναι πως το να στοιχηματίσει κανείς μέσω των prediction markets είναι νόμιμο σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ σε αντίθεση με τον κλασσικό αθλητικό στοιχηματισμό που είναι νόμιμος στις 39 από τις 50 πολιτείες.

Για να επανέλθουμε στο αρχικό μας θέμα, οι μέτοχοι των δύο μεγάλων στοιχηματικών εταιρειών έχουν αρχίσει να φοβούνται την άνοδο των prediction markets, η οποία είναι ξεκάθαρη από το 2024 και μετά. Κατά την περσινή προεκλογική περίοδο στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, οι προβλέψεις των χρηστών της Polymarket και της Kalshi αποδείχθηκαν πιο κοντά στα τελικά αποτελέσματα από τις παραδοσιακές δημοσκοπήσεις.

Η θετική δημοσιότητα για τις δύο πλατφόρμες, σε συνδυασμό με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία και την αλλαγή στάσης των εποπτικών αρχών έδωσε μεγάλη ώθηση στις δύο εταιρείες. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση το γεγονός πως ο Donald Trump Junior, γιος του Αμερικανού προέδρου, είναι από τον Ιανουάριο στρατηγικός σύμβουλος της Kalshi ενώ είναι σύμβουλος και της Polymarket στην οποία επένδυσε πρόσφατα ένα επενδυτικό σχήμα υπό τον έλεγχό του.

Οι δύο πλατφόρμες άρχισαν να αποκτούν ακόμα περισσότερους πελάτες μέσα στο 2025 καθώς άρχισαν να προσφέρουν και στοιχήματα πάνω σε αθλητικά γεγονότα. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός πως η πτώση στις τιμές των μετοχών της DraftKings και της Flutter συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες, Η μετοχή της DraftKings έχει χάσει τις τελευταίες 30 μέρες το 28% της αξίας της και αυτή της Flutter το 18%.

Η επιτυχία των prediction markets δεν έχει περάσει απαρατήρητη στην χρηματιστηριακή αγορά. Η γνωστή μας Robinhood (HOOD NASDAQ) έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με την Kalshi και προσφέρει στους πελάτες της εντός ΗΠΑ αυτή την υπηρεσία. Σύμφωνα μάλιστα με άρθρο του Bloomberg από την 30η Σεπτεμβρίου, ετοιμάζεται να προσφέρει αυτή την υπηρεσία και εκτός ΗΠΑ, έχοντας ήδη ξεκινήσει συνομιλίες με τις εποπτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, προσπαθώντας μάλλον να δει αν αυτή η υπηρεσία θα μπορούσε να προσφερθεί κάτω από την εποπτεία των χρηματιστηριακών αρχών, όπως στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Barron’s, παρόμοιες υπηρεσίες έχει αρχίσει να προσφέρει στις ΗΠΑ και η μεγάλη χρηματιστηριακή εταιρεία Interactive Brokers (IBKR NASDAQ). Στο παιχνίδι μπαίνει και το Intercontinental Exchange (ICE NYSE), δηλαδή η μητρική εταιρεία του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE), η οποία ανακοίνωσε στις 7 Οκτωβρίου πως θα γίνει μέτοχος της Polymarket, επενδύοντας ποσό 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μία συναλλαγή που φαίνεται πως εκτιμά την αξία της Polymarket στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια (πριν την συναλλαγή).

Ο διευθύνων σύμβουλος της ICE δήλωσε πως υπάρχουν ευκαιρίες μέσα στις αγορές, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν μαζί η ICE και η Polymarket. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Barron’s, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν, ανάμεσα σε άλλα, να συνεργαστούν στον τομέα των prediction markets και του tokenization, μίας άλλη νέας τάσης μέσα στα διεθνή χρηματιστήρια στην οποία πρωταγωνιστεί η Robinhood (Επανάσταση στα Χρηματιστήρια ή μεγάλη παγίδα; | Liberal.gr), όπως είχαμε δει τον Ιούλιο.

Είναι φανερό πως τα prediction markets βρίσκονται σε ανοδική πορεία και έχουν αρχίσει να φέρνουν σε δύσκολη θέση τις παραδοσιακές στοιχηματικές εταιρείες. Υπάρχουν όμως και κάποια εμπόδια, καθώς αρκετές πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη ζητώντας την απαγόρευση της λειτουργίας αυτών των νέων αγορών, υποστηρίζοντας πως στην πραγματικότητα δεν έχουν ουσιώδη διαφορά από ένα κλασσικό στοίχημα.

Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης θα αργήσουν αρκετά, ίσως να έρθουν προς το 2027. Μέχρι τότε, και με δεδομένη την πολύ θετική στάση της κυβέρνησης Τραμπ, είναι λογικό να δούμε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη των prediction markets και ακόμα πιο ευρεία ενσωμάτωση στις κλασσικές χρηματιστηριακές πλατφόρμες. Αυτό βλέπει και η FanDuel, η οποία ανήκει στην Flutter, και σπεύδει και αυτή προς την ίδια κατεύθυνση.

Όπως βλέπουμε σε επίσημη ανακοίνωση του CME Group (CME NYSE), του κολοσσού των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων, από την 25η Αυγούστου η FanDuel και ο όμιλος CME ξεκινούν συνεργασία για την δημιουργία προϊόντων που μοιάζουν με τα prediction markets. Σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, μέσα στο 2025 κάποια από τα νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα στους πελάτες των χρηματιστηρίων που ανήκουν στον όμιλο.

Αρχικά θα περιλαμβάνουν «στοιχήματα» πάνω σε χρηματιστηριακούς δείκτες, εμπορεύματα, κρυπτονομίσματα και διάφορα οικονομικά στοιχεία. Δεν έγινε καμία αναφορά σε αθλητικό στοιχηματισμό αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει για το μέλλον.

Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως τα prediction markets θα μας απασχολήσουν πολύ περισσότερο στο μέλλον. Δεν θα αποτολμήσουμε προβλέψεις για το ποιες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν περισσότερο αν και είναι λογικό να υποθέσουμε πως οι πρωτοπόροι θα έχουν ένα ουσιαστικό προβάδισμα.

Αυτό όμως που μας φαίνεται βέβαιο είναι πως η σύγκλιση των χρηματιστηρίων με τις στοιχηματικές επιχειρήσεις και, γιατί όχι, τα καζίνο συντελείται ήδη μπροστά στα μάτια μας. Δεν θα πούμε αν αυτό είναι καλό ή κακό, απλώς θα θυμίσουμε στο εαυτό μας πως, από μέσα μας τουλάχιστον, έχουμε πει αρκετές φορές πως σε μερικούς τομείς οι διαφορές μεταξύ αυτών των «ιδρυμάτων» δεν είναι και τόσο μεγάλες.