Πού ποντάρει το «έξυπνο χρήμα»

Μετά από έναν ασυνήθιστα δύσκολο Νοέμβριο, οι αγορές προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα. Αρχικά για τον Δεκέμβριο που κλείνει ένα, όπως και να το κάνουμε, ανατρεπτικό έτος, και εν συνεχεία για το 2026, το οποίο είναι αλήθεια ότι με τα σημερινά δεδομένα δείχνει να ξεκινάει από πολύ καλύτερη αφετηρία, σε σύγκριση με το 2025.

Θα απολαύσουν τα χρηματιστήρια ένα ακόμα «Santa Claus rally» προς τις γιορτές και ποιες είναι οι προσδοκίες για την καινούρια χρονιά;

Οι τεχνολογικές μετοχές που θεωρούνται – και είναι - οι καταλύτες του ράλι, σημείωσαν μέσα στον Νοέμβριο τη χειρότερη εβδομάδα από τον περασμένο Απρίλιο των δασμών, χάνοντας περίπου 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Λόγω των αυξημένων ανησυχιών για τις αποτιμήσεις, οι «αρκούδες» έδειξαν να επικρατούν, αλλά ήρθαν οι προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων στις 10 Δεκεμβρίου να ανατρέψουν το σκηνικό.

Η Fed αναμένεται να χαλαρώσει περαιτέρω τη νομισματική πολιτική τον Δεκέμβριο και είναι πολύ πιθανό να δούμε μία ακόμα μείωση στο α’ τρίμηνο του 2026, με τα επιτόκια στις ΗΠΑ να υποχωρούν στο 3,25%-3,50% από 5,25%-5,50% που είχαν κορυφωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Επιπρόσθετα, με την αλλαγή σκυτάλης στο τιμόνι της Fed, ο επενδυτικός κόσμος περιμένει ότι από τον ερχόμενο Μάιο, στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα έχουν τον πρώτο λόγο τα «περιστέρια», που συνεπάγεται ότι θα περάσουν πιο εύκολα οι νέες μειώσεις επιτοκίων που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και κάπως έτσι, η μεταβλητότητα μειώθηκε κατά περίπου 50% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, με τον S&P 500 να απέχει πλέον 0,6% ή 40 μονάδες από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε στις 28 Οκτωβρίου στις 6.890,89 μονάδες.

Είναι αυτό που επανειλημμένα έχουμε αναφέρει και επανειλημμένα έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Οι επενδυτές τρομάζουν σε κάθε αναταραχή, ορισμένες φορές αντιδρούν υπερβολικά, ωστόσο η κατάληξη είναι πάντα η ίδια. Το κλίμα αποκαθίσταται γρήγορα και οι χρηματιστηριακοί δείκτες συνεχίζουν ακάθεκτοι το ράλι που διαρκεί από τα τέλη του 2022.

Σε ό,τι αφορά το ράλι των Χριστουγέννων, το κλίμα δείχνει να βελτιώνεται αλλά οι αγορές έχουν προεξοφλήσει τη μείωση των επιτοκίων και ίσως αντιδράσουν αρνητικά στη συνέχεια. Είναι και αυτό ένα σενάριο, ωστόσο οι εντάσεις διεθνώς έχουν αποκλιμακωθεί και αργά ή γρήγορα οι επενδυτές θα εστιάσουν και πάλι στα θεμελιώδη. Και όταν μιλάμε για θεμελιώδη, το μυαλό πηγαίνει κυρίως στις μετοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη, εκτός από τις αποτιμήσεις υπάρχει και το θέμα των απαιτούμενων επενδύσεων. Σύμφωνα με την JPMorgan, για τη δημιουργία data centers θα χρειαστούν γύρω στα 1,5 τρισ. δολάρια ομολόγων υψηλής αξιολόγησης (investment grade) στα επόμενα 5 χρόνια, με τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες της AI να υπολογίζονται μεταξύ 5-7 τρισ. δολαρίων. Η αμερικανική τράπεζα τονίζει πως το βασικό ερώτημα που απασχολεί σήμερα δεν είναι «ποια αγορά θα χρηματοδοτήσει την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», αλλά το «πως αυτές οι χρηματοδοτήσεις θα δομηθούν έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αγορές κεφαλαίου».

Όσο για τα crypto, τα οποία βρέθηκαν στο… μάτι του sell-off κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, η ιστορία δείχνει ότι το Santa Claus Rally έχει σημειωθεί 9 φορές στα τελευταία 11 χρόνια, με εξαίρεση το 2021 και το 2022. Σε αυτά τα 11 χρόνια, το bitcoin έχει σημειώσει άνοδο 8 φορές πριν από τα Χριστούγεννα και 6 φορές μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διενεργήσει πλατφόρμες crypto, το 57% των επενδυτών που ασχολούνται με την αγορά σχεδιάζει να αγοράσει κρυπτονομίσματα αυτά τα Χριστούγεννα, διπλάσιοι από αυτούς που θα πουλήσουν. Μόνο που όπως έχει αποδειχθεί, η τάση αλλάζει τόσο συχνά και η μεταβλητότητα είναι τόσο υψηλή, που δύσκολα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη.

Τέλος, όπως σημειώνει η Morgan Stanley, οι επενδυτές πρέπει να κοιτάξουν και τις μετοχές που δίνουν πολύ καλές μερισματικές αποδόσεις. Ειδικά για τον δείκτη Russell 1000, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 2,1 τρισ. δολάρια στο γ’ τρίμηνο. Η συνολική απόδοση για τους μετόχους, που περιλαμβάνει μερίσματα και επαναγορές, αυξήθηκε στα 1,9 τρισ. δολάρια.

Από αυτά, τα 770 δις. δολάρια ήταν μερίσματα που καταβλήθηκαν, σημειώνοντας άνοδο 6,2% σε ετήσια βάση, ενώ διενεργήθηκαν επαναγορές μετοχών ύψους 1,1 τρισ. δολαρίων, με άνοδο 11,3% από πέρσι. Η αυξημένη απόδοση για τους μετόχους υποδηλώνει ότι η επιχείρηση είναι υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, οι μετοχές των Marathon Petroleum, HP, Kroger και Cigna Group, εμφανίζουν απόδοση άνω του 10% για τους μετόχους.