Ο τομέας του λιανεμπορίου στις ΗΠΑ διανύει μια περίοδο σημαντικών μετασχηματισμών, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση αναδιαμορφώνουν τη δομή της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την UBS, η εφαρμογή τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η τεχνητή όραση και η ρομποτική αρχίζει να επηρεάζει όλους τους τομείς του λιανικού εμπορίου, από τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως την εξυπηρέτηση πελατών.

Περίπου το 10% του συνόλου των εργαζομένων στις ΗΠΑ απασχολείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, με το 65-75% να απασχολείται σε θέσεις που έχουν επαφή με τους πελάτες.

Σύμφωνα με το Investing, τον Ιούνιο του 2025, η συνολική απασχόληση στον τομέα του λιανικού εμπορίου ανερχόταν σε περίπου 15,5 εκατομμύρια, από το υψηλό επίπεδο των 15,8 εκατομμυρίων το 2017. Η απασχόληση στον τομέα του λιανικού εμπορίου ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης εκτός του αγροτικού τομέα βρίσκεται σε πτώση από το 2016, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών, στο 9,8%.

Η UBS επισημαίνει ότι η αυτοματοποίηση αντικαθιστά ήδη επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως ο καθαρισμός των δαπέδων, η σάρωση αποθεμάτων και ο προγραμματισμός των εργαζομένων. Οι διαδικασίες εκπλήρωσης των παραγγελιών αυτοματοποιούνται όλο και περισσότερο, ενώ υιοθετούνται εργαλεία μηχανικής μάθησης για τη βελτίωση της πρόβλεψης της ζήτησης.

Οι ρόλοι που έχουν επαφή με τους πελάτες επίσης αλλάζουν, με τα chatbots που λειτουργούν με AI να γίνονται η πρώτη γραμμή επικοινωνίας για πολλά ζητήματα εξυπηρέτησης.

Το παράδειγμα της Walmart

Οι μεγαλύτεροι λιανοπωλητές προσαρμόζονται πιο γρήγορα. Η Walmart, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για να αυτοματοποιήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα και να αυξήσει τα έσοδά της χωρίς να αυξήσει το προσωπικό της. Η UBS εκτιμά ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους εργασίας. Κατά την άποψη της UBS, ο τομέας του λιανικού εμπορίου βρίσκεται «σε ένα σημείο καμπής».

Οι λιανοπωλητές με μεγαλύτερο και πυκνότερο εργατικό δυναμικό, όπως η Walmart, ενδέχεται να βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να επωφεληθούν από την αυτοματοποίηση, τόσο μέσω της εξοικονόμησης κόστους όσο και της βελτίωσης της παραγωγικότητας.