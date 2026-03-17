Πώς η βιομηχανία των γενόσημων πιέζει τον Τραμπ για λύση στο Ορμούζ

O Nτόναλντ Τραμπ πιέζει τα τελευταία 24ωρα για έναν συνασπισμό για την προστασία των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της Κίνας. Αν και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να περάσουν το Στενό προκειμένου να προμηθευτεί πετρέλαιο ο «υπόλοιπος κόσμος», εντούτοις ο λόγος που οι ΗΠΑ αρχίζουν να ανησυχούν για την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ και επιθυμούν διακαώς την αποκατάσταση της κυκλοφορίας είναι ότι πρόκειται για μια πλωτή οδό εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για το πετρέλαιο, αλλά και για τις αλυσίδες εφοδιασμού που αφορούν τα μέταλλα, τη μεταποίηση, τα λιπάσματα, τα τρόφιμα αλλά και τα φάρμακα.

Πράγματι οι ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από τις προμήθειες πετρελαίου του Κόλπου μιας και είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάρη στην σχιστολιθική παραγωγή. Όμως μαζί με το Brent ανεβαίνει και το WTI, με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης να πονάει τους Αμερικανούς καταναλωτές εξίσου.

Με τις εκλογές του Νοεμβρίου όμως μπροστά ο Ντόναλτ Τραμπ δεν επιθυμεί δυσαρεστημένους καταναλωτές. Άλλωστε οι τιμές του πετρελαίου δεν είναι οι μόνες που ανεβαίνουν. Οι τιμές του αλουμινίου, των λιπασμάτων και των μεταφορών έχουν αρχίσει ήδη να αντικατοπτρίζονται σε ένα πλήθος αγαθών, ενώ είναι θέμα χρόνου η φαρμακοβιομηχανία να χτυπήσει το επόμενο καμπανάκι κινδύνου.

Βλέπετε, σχεδόν οι μισές από τις συνταγές γενόσημων φαρμάκων στις ΗΠΑ προέρχονται από την Ινδία, η οποία βασίζεται στο Στενό του Ορμούζ για την διακίνηση βασικών υλικών για την παρασκευή φαρμάκων.

Αν και οι διανομείς ιατρικών προϊόντων μετά την πανδημία έχουν φροντίσει να διατηρούν μεγάλα αποθέματα, τουλάχιστον 30 εως και 60 ημερών προκειμένου να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού, εντούτοις αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων, τότε θα αρχίσει η αγωνία για ένα σύνολο φαρμάκων όπως εκείνα για τον διαβήτη και την υπέρταση, τις στατίνες και τα αντιβιοτικά.

Όπως πολύ εύστοχα το έθεσε το CNBC, το ουσιαστικό ερώτημα είναι για πόσο καιρό μπορούν να διαρκέσουν τα υπάρχοντα αποθέματα συνταγογραφούμενων γενόσημων φαρμάκων, πριν ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν γίνει ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας για τις ΗΠΑ.

Το 47% των γενόσημων στις ΗΠΑ προέρχεται από την Ινδία

Παρόλο που οι Αμερικανοί καταναλωτές δεν αγοράζουν φάρμακα απευθείας από τον Κόλπο, εντούτοις βρίσκονται στο τέλος μιας αλυσίδας εφοδιασμού που εξαρτάται από αυτόν.

Οι ΗΠΑ λαμβάνουν σχεδόν το 47% του όγκου των γενόσημων συνταγών τους από την Ινδία. Η Ινδία, με τη σειρά της, εξαρτάται από το Στενό του Ορμούζ για περίπου το 40% των εισαγωγών αργού πετρελαίου. Αυτό το πετρέλαιο τελικά τροφοδοτεί τις πετροχημικές εισροές που χρησιμοποιούνται σε όλη τη φαρμακευτική παραγωγή, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς. Η γλυκερίνη για παράδειγμα είναι ένα κοινό συστατικό φαρμάκων με βάση το πετρέλαιο, που θα μπορούσε να επηρεαστεί εάν τα αποθέματα πετρελαίου παραμείνουν περιορισμένα. Η ακεταμινοφαίνη επίσης παρασκευάζεται παραδοσιακά από φαινόλη, μια χημική ουσία που προέρχεται από το πετρέλαιο.

Την ίδια στιγμή πολλά συστατικά που απαιτούνται για την παρασκευή ενός πλήθους φαρμάκων στην Ινδία, συχνά ταξιδεύουν πρώτα μέσω κόμβων εφοδιαστικής του Κόλπου . Αν και αρκετά από αυτά παράγονται στην Κίνα, συνήθως συγκεντρώνονται από διανομείς σε μέρη όπως το Ντουμπάι και τα ΗΑΕ πριν αποσταλούν σε Ινδούς κατασκευαστές φαρμάκων. Ακόμα και όταν τα συστατικά μετακινούνται απευθείας από την Κίνα στην Ινδία, η παραγωγή εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πετροχημικές προμήθειες από τον Κόλπο σύμφωνα με τον Steve Blough, επικεφαλή στρατηγικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Infios, μια εταιρεία λογισμικού εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ως εκ τούτου, οι διαταραχές γύρω από το Στενό του Ορμούζ θα μπορούσαν γρήγορα να επηρεάσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων και τελικά να επηρεάσουν τους Αμερικανούς καταναλωτές μέσω του υψηλότερου κόστους αλλά και των ελλείψεων σε κρίσιμα φάρμακα.

Αυτά είναι ιδιαίτερα κακά νέα για την φαρμακοβιομηχανία των γενόσημων, καθότι έχει τα πιο περιορισμένα περιθώρια κέρδους για τους κατασκευαστές.

Αν και οι πρόσφατες διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και οι αυξήσεις των ναύλων είναι γεγονός, εντούτοις ακόμα δεν έχουμε κόκκινο συναγερμό, παρά την αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των κατασκευαστών σχετικά με πιθανή πίεση στα αποθέματα.

Επειδή όμως τα περισσότερα φαρμακεία και οι χονδρέμποροι λειτουργούν με ένα μοντέλο απογραφής just-in-time για τα γενόσημα φάρμακα, οι συνεχείς διαταραχές θα μπορούσαν να αρχίσουν να εμφανίζονται για τους καταναλωτές εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, αρχικά ως ελλείψεις ή καθυστερήσεις σε φάρμακα υψηλών πωλήσεων, όπως τα φάρμακα για τον διαβήτη, την υπέρταση, τις στατίνες και τα αντιβιοτικά, και ενδεχομένως να επεκταθούν σε ορισμένες θεραπείες ευαίσθητες στη θερμοκρασία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων θεραπειών για τον καρκίνο.

Όσο περισσότερο λοιπόν διαρκεί ο πόλεμος, τόσο πιο πιθανό είναι οι καταναλωτές και το σύστημα υγείας να δουν αυξήσεις τιμών και διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές δεν αυξάνουν μόνο το κόστος, αλλά και τον χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά των φαρμάκων. Ενώ ορισμένες αποστολές χρησιμοποιούν εξελιγμένα κρυογονικά δοχεία, πολλές εξακολουθούν να βασίζονται σε συσκευασίες που απαιτούν την αναπλήρωση πάγου κάθε λίγες ώρες. Οι αποστολές αυτές λειτουργούν με αυστηρά χρονοδιαγράμματα διαμετακόμισης και ως εκ τούτου τα ακυρωμένα δρομολόγια και οι εκτρεπόμενες διαδρομές, θέτουν σε κίνδυνο τη σωστή συντήρηση των συγκεκριμένων φορτίων.

Όπως και να έχει, όπως αναφέραμε στην αρχή οι περισσότεροι κατασκευαστές και διανομείς διατηρούν επί του παρόντος αποθέματα ασφαλείας 30 έως 60 ημερών, επομένως οι πρώτες δύο έως τέσσερις εβδομάδες είναι διαχειρίσιμες. Όταν τα αποθέματα εξαντληθούν, τα προϊόντα που οι αλυσίδες εφοδιασμού τους είναι ήδη σφιχτές και τα περιθώρια κέρδους είναι μικρά , είναι τα κοινά αντιβιοτικά όπως η αμοξικιλλίνη, τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση όπως η μετοπρολόλη, τα φάρμακα για τον διαβήτη όπως η μετφορμίνη, οι στατίνες και τα κοινά παυσίπονα.

