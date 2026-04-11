Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών έχουν ιστορικά σημειώσει υπεραπόδοση τους μήνες που ακολουθούν μια κορύφωση στις τιμές πετρελαίου, ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι το τοπίο της ζήτησης περιπλέκει οποιαδήποτε αισιόδοξη ανάγνωση, ιδιαίτερα για τους αερομεταφορείς που συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις συνέπειες του φετινού ενεργειακού σοκ.

Σύμφωνα με το Investing, ο αναλυτής της Wolfe Research, Σκοτ Γκρουπ, ανακοίνωσε σε σημείωμά του προς πελάτες την Παρασκευή ότι η απότομη πτώση στις τιμές καυσίμων αεριωθουμένων μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης πυρός ΗΠΑ-Ιράν αποτελεί ευπρόσδεκτη εξέλιξη για τον κλάδο. Επεσήμανε ότι η Delta Air Lines προέβλεψε έσοδα ανά διαθέσιμο θεσοχιλιόμετρο (RASM) για το δεύτερο τρίμηνο άνω του 13%, πολύ υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση της Wolfe για 9% και από την αρχική πρόβλεψη προ της ενεργειακής αναταραχής για 5%.

Ο Γκρουπ εξήγησε ότι τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν πως οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών τείνουν να υπεραποδίδουν έναντι της ευρύτερης αγοράς στο ένα, τρία και έξι μήνες μετά από μια κορύφωση στις τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, επισήμανε έναν κρίσιμο κίνδυνο. «Κάθε μια από αυτές τις κορυφώσεις στο πετρέλαιο ακολουθήθηκε από χαμηλότερο RASM σε ετήσια βάση τον επόμενο χρόνο», έγραψε. Ο Γκρουπ εκτιμά ότι το κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική εσόδων σε περίπτωση ομαλοποίησης των τιμών καυσίμων, σημειώνοντας ότι ήδη προβλέπει χαμηλότερο RASM επιβατών για τη Delta το επόμενο έτος ως μερική αντιστάθμιση.

Εν τω μεταξύ, ο Πίτερ Κόρεϊ, Επικεφαλής Στρατηγικός Αναλυτής Αγοράς της Pave Finance, παρουσίασε μια πιο επιφυλακτική ανάγνωση, επισημαίνοντας ότι η σχετική ισχύς των αεροπορικών μετοχών έναντι του S&P 500 δεν βελτιώνεται αξιόπιστα μόνο και μόνο επειδή το πετρέλαιο έχει κορυφωθεί και αρχίζει να υποχωρεί. «Το χαμηλότερο κόστος καυσίμων βοηθά τα περιθώρια κέρδους, αλλά όταν το αργό πετρέλαιο αυξάνεται απότομα, λειτουργεί επίσης ως φόρος για τον καταναλωτή και αυξάνει τις πιθανότητες οικονομικής επιβράδυνσης», δήλωσε στο Investing.com και σημείωσε: «Επειδή οι αεροπορικές εταιρείες αποτελούν κλασικό κυκλικό κλάδο, η αδυναμία της τουριστικής ζήτησης μπορεί εύκολα να υπερσκελίσει το όφελος από τα φθηνότερα καύσιμα».

«Μετά από μεγάλες κορυφώσεις στο πετρέλαιο, η αγορά συχνά παύει να εστιάζει στην ανακούφιση από τα καύσιμα και αρχίζει να εστιάζει στον κίνδυνο ζήτησης», πρόσθεσε.