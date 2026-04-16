Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Μαρκ Μόμπιους - Ο «Ιντιάνα Τζόουνς των αναδυόμενων αγορών»

Ένας από τους πιο επιφανείς και προβεβλημένους επενδυτές των τελευταίων δεκαετιών διεθνώς, ο Μαρκ Μόμπιους, απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 89 ετών, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του, Κάιλι Γουόνγκ.

Το Reuters ανέφερε πως ο Μόμπιους έγινε ευρύτερα γνωστός ως «Ιντιάνα Τζόουνς των αναδυόμενων αγορών» λόγω των επενδύσεων του σε περιοχές υψηλού ρίσκου.

«Η μεταβλητότητα δεν είναι εχθρός που πρέπει να φοβόμαστε, αλλά σημάδι ότι η ευκαιρία βρίσκεται προ των πυλών» είχε αναφέρει σε ένα από τα βιβλία που είχε συγγράψει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η στάση του διαμόρφωσε μια γενιά διαχειριστών κεφαλαίων και συνέβαλε στην προσέλκυση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αγορές που κάποτε θεωρούνταν περιφερειακές.

Ο Μόμπιους ταξίδευε ασταμάτητα, επισκεπτόμενος συχνά δεκάδες χώρες σε ένα μόνο έτος, αναζητώντας υποτιμημένες επιχειρήσεις και υποτιμημένες οικονομίες. Ισχυριζόταν ότι είχε επισκεφθεί τουλάχιστον 112 χώρες.

Έγινε, στην ουσία, το δημόσιο πρόσωπο των επενδύσεων στις αναδυόμενες αγορές, ακριβώς την εποχή που η κατηγορία αυτή των περιουσιακών στοιχείων άρχιζε να διαμορφώνεται. Η ήρεμη συμπεριφορά του και η εγκυκλοπαιδική του γνώση καθησύχασαν τους δυτικούς επενδυτές που ανησυχούσαν για τον πολιτικό κίνδυνο, τη μεταβλητότητα των νομισμάτων και την αδιαφανή διακυβέρνηση.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, σε περισσότερα από 30 χρόνια στην Franklin Templeton Investments, ο Μόμπιους έγινε ο «ευαγγελιστής» των ευκαιριών κέρδους στην Αφρική, την Ασία, την Ανατολική Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Προσληφθείς το 1987 από τον Τζον Τέμπλετον, ο Μόμπιους ίδρυσε ένα από τα πρώτα αμοιβαία κεφάλαια αφιερωμένα σε ταχέως αναπτυσσόμενες νέες αγορές.

Διηύθυνε την Templeton Emerging Markets Group έως το 2016, ήταν επικεφαλής διαχειριστής του εμβληματικού της αμοιβαίου κεφαλαίου Templeton Emerging Markets Investment Trust έως το 2015 και αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2018.

Ο Μόμπιους προέβλεψε σωστά την έναρξη της ανοδικής πορείας της αγοράς που ξεκίνησε το 2009, εκμεταλλεύτηκε ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, αφότου η Ταϊλάνδη άφησε το νόμισμά της να κυμαίνεται ελεύθερα το 1997, και αγόρασε ρωσικές μετοχές καθώς επικρατούσε πανικός στις πωλήσεις στη Ρωσία το 1998.

Ήταν επίσης ένας από τους πρώτους θεσμικούς επενδυτές που αναγνώρισε την Αφρική ως μια πολλά υποσχόμενη αγορά, ιδρύοντας το Templeton Africa Fund το 2012.