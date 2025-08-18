«Πάτωσαν» οι δείκτες μεταβλητότητας στις αγορές

Δεν είναι μόνο στη χρηματιστηριακή αγορά της Wall Street αλλά στην αγορά κρατικών ομολόγων και στην αγορά ισοτιμιών που οι δείκτες μεταβλητότητας έχουν πάρει την κάτω βόλτα, υποχωρώντας στα χαμηλά της χρονιάς.

Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, το βαρόμετρο φόβου της Wall Street που μετρά την αναμενόμενη μεταβλητότητα 30 ημερών στον δείκτη S&P500, έχει πέσει στο χαμηλότερο του επίπεδο από τον Δεκέμβριο.

Ο αντίστοιχος δείκτης στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της φετινής χρονιάς ενώ και στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ο δείκτης μεταβλητότητας MOVE έχει υποχωρήσει στα χαμηλά επίπεδα όπου βρέθηκε στις αρχές του 2022.

Μπορεί να φαίνεται ακραίο ότι οι αγορές τιμολογούν περιορισμένη πιθανότητα αναταράξεων δεδομένου ενός σκηνικού γεμάτου με διάσπαρτους κινδύνους, από γεωπολιτικές εντάσεις και επίμονο πληθωρισμό μέχρι τις απειλές που εκτοξεύει ο πρόεδρος Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Ωστόσο, αν κανείς το ψάξει βαθύτερα η συμπεριφορά των δεικτών μεταβλητότητας αρχίζει να φαίνεται λογική.

Πρώτα από όλα, υπάρχει μεγάλη ρευστότητα που κάθεται στον πάγκο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Jefferies, που σημαίνει ότι πολλοί επενδυτές είναι έτοιμοι να ψαρέψουν στα χαμηλά, να τοποθετηθούν στις όποιες διορθώσεις. Πρόκειται για τάση που αποδυναμώνει τα όποια selloff πριν καλά καλά αρχίσουν να διαμορφώσουν δυναμική.

Ένας άλλος λόγος έχει να κάνει με την παγκόσμια οικονομία που δείχνει να βρίσκεται μακριά από τον κίνδυνο ύφεσης που πολλοί θεωρούσαν αναπόφευκτο όταν ο Τραμπ ανακοίνωνε τους νέους δασμούς τον Απρίλιο, προκαλώντας εβδομάδες αναταράξεων.

Αντίθετα, ο Τραμπ έκανε πισωγύρισμα από τις πιο ακραίες θέσεις του στο μέτωπο των δασμών, ενισχύοντας την πεποίθηση των επενδυτών ότι τελικά πάντα υποχωρεί από την επιθετική του στάση, χαρακτηριστική συμπεριφορά που οι αναλυτές έχουν βαπτίσει με το ακρωνύμιο «TACO» (Trump Always Chickens Out).

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι επενδυτές μπήκαν και πάλι στο παιχνίδι φοβούμενοι ότι θα τους ξεφύγει η κούρσα της αγοράς. Θεωρούν ότι παρά τα ρίσκα πρέπει να έχουν συμμετοχή.

Σίγουρα οι αγορές είδαν σπασμούς μεταβλητότητας τον μήνα που διανύουμε. Ο δείκτης VIX εκτινάχτηκε στις 22 μονάδες ενδοσυνεδριακά μετά από τους δασμούς και τα στοιχεία από την αγορά εργασίας αλλά ήδη έκανε αναστροφή σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η τελευταία πτώση του ήλθε μετά την άνοδο του S&P500 σε νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη με τα θετικά νέα από το μέτωπο του πληθωρισμού να ενισχύουν τα πονταρίσματα ότι η Fed θα ξαναρχίσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Σε αντίθεση με το κλίμα νωρίτερα φέτος, οι χρηματαγορές τιμολογούν σχεδόν 100% πιθανότητα δύο μειώσεων 25 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του 2025.

Η προοπτική σταδιακής μείωσης του κόστους χρήματος δρα καταλυτικά στην καταστολή της μεταβλητότητας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η Fed αναμένεται να προβεί σε τρεις μειώσεις επιτοκίων της τάξης των 25 μονάδων βάσης η κάθε μία φέτος και σε άλλες δύο το 2026.

Αυτό θα ρίξει το παρεμβατικό επιτόκιο της Fed στο 3,0%-3,25% από το τρέχον 4,25%-4,50%.

Από την άλλη υπάρχουν και επενδυτές που ανησυχούν ότι έχει κυριαρχήσει ο εφησυχασμός. Στην πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο ο δείκτης μεταβλητότητας VIX έπεσε κάτω από τις 10 μονάδες σε ιστορικό χαμηλό το 2017 πριν εκτοξευτεί πάνω από τις 50 μονάδες την επόμενη χρονιά.