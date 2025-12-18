Η αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών γύρω από την Oracle δεν αποτυπώνεται πλέον μόνο στην πορεία της μετοχής της – η οποία έχει υποχωρήσει σχεδόν 50% από το ιστορικό υψηλό της στις 10 Σεπτεμβρίου – αλλά φαίνεται να επηρεάζει και κρίσιμα επιχειρηματικά της σχέδια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Blue Owl Capital αποχώρησε από τη συμμετοχή της σε έργο κατασκευής data center της Oracle ύψους 10 δισ. δολαρίων, επικαλούμενη δυσμενείς όρους δανεισμού. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες για το υψηλό επίπεδο χρέους του τεχνολογικού κολοσσού.

Το τελευταίο αυτό πλήγμα προστίθεται στους φόβους ότι η Oracle ενδέχεται να καθυστερήσει την ολοκλήρωση κέντρων δεδομένων που προορίζονται για την OpenAI, ζήτημα που ανέδειξε την Παρασκευή το Bloomberg. Η εταιρεία cloud, πάντως, έχει διαψεύσει τις σχετικές αναφορές.

Η μετοχή της Oracle υποχώρησε κατά 5,4% την Τετάρτη, διευρύνοντας τις απώλειες του μήνα σε ποσοστό άνω του 11%. Η πτώση επηρέασε και συνδεδεμένες μετοχές του κλάδου, όπως η Broadcom, η Nvidia και η Advanced Micro Devices.

Ως αποτέλεσμα, οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν απώλειες. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 1,16%, ο Dow Jones Industrial Average κατά 0,47%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1,81%, στη χειρότερη συνεδρίασή του εδώ και σχεδόν έναν μήνα.

Παρά τη διόρθωση στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, η Bank of America εκτιμά ότι «το επενδυτικό αφήγημα της AI ενδέχεται να έχει ακόμη περιθώρια ανόδου έως το 2026», με τη σημαντική επισήμανση ότι η άνοδος των τιμών δεν αποκλείει τον σχηματισμό φούσκας.

«Κατά την άποψή μας, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη θέση ότι μια ευρύτερη φούσκα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να διογκώνεται», ανέφεραν αναλυτές της τράπεζας.

Το βασικό πρόβλημα, όπως σημειώνεται, παραμένει ο εντοπισμός της χρονικής στιγμής κατά την οποία μια τέτοια φούσκα θα μπορούσε να «σκάσει», εφόσον κάτι τέτοιο συμβεί.

Στο μεταξύ, οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στις διεθνείς αγορές. Τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν κυρίως απώλειες, με τη SoftBank στην Ιαπωνία να υποχωρεί περίπου 3,7% και τον δείκτη Nikkei 225 να κινείται σε αρνητικό έδαφος.

Παράλληλα, στην Κίνα, η ενίσχυση των εγχώριων κατασκευαστών ημιαγωγών εντείνει τον ανταγωνισμό προς την Nvidia, καθώς η MetaX Integrated Circuits σημείωσε άνοδο σχεδόν 700% στο ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τις κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες.