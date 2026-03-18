Οι «πολεμικές» αποδόσεις στα ομόλογα και πώς μπορεί η Fed να αλλάξει το παιχνίδι

Τα ομόλογα έχουν δεχθεί σημαντικές πιέσεις από τα μέσα Φεβρουαρίου 2026, όταν η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αύξησε την αβεβαιότητα στις αγορές και τις ανησυχίες για το κόστος της ενέργειας.

Το αποτέλεσμα ήταν οι τιμές τους να υποχωρήσουν και οι αποδόσεις -yields- να αυξηθούν, εξανεμίζοντας τα κέρδη που είχαν καταγραφεί στις αρχές του έτους, με την απόδοση της αμερικανικής 10ετίας να έχει φτάσει στο 4.285% την προηγούμενη Παρασκευή, της γερμανικής στο 2,9768%, ήτοι το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, της γαλλικής 10ετίας στο 3,67%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους του 2011, και του Ηνωμένου Βασιλείου στο 4,827%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες.

H άνοδος των τιμών της ενέργειας με το πετρέλαιο να αναρριχάται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τροφοδότησε φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Και πώς μεταφράζεται ο πληθωρισμός αν επιμείνει σε βάθος χρόνου; Σε αύξηση επιτοκίων. Κάτι που καθιστά τις τωρινές εκδόσεις μη δελεαστικές για τους επενδυτές.

Η αλλαγή των προσδοκιών για τα επιτόκια λοιπόν είναι ένας εκ των βασικών λόγων που η αγορά των ομολόγων έχει δεχθεί ιδιαίτερες πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές θεωρούν πολύ μικρό το ενδεχόμενο μειώσεων επιτοκίων για το 2026.

Ως εκ τούτου, οι αγορές πλέον τιμολογούν ακόμα και την πιθανότητα νέων αυξήσεων επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω του πληθωριστικού κινδύνου. Υπενθυμίζουμε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε απροσδόκητα στο 1,9% τον Φεβρουάριο, από 1,7% τον Ιανουάριο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,4% από το 2,2%..

Η αυξημένη προσφορά ομολόγων είναι ένας εξίσου σημαντικός λόγος για την πρόσφατη πίεση στα ομόλογα. Το 2026 οι κυβερνήσεις θα προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκδόσεις χρέους για τη χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών και υποδομών, γεγονός που ασκεί καθοδική πίεση στις τιμές.

Πιέσεις και στις εταιρικές εκδόσεις

Οι πιέσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες στις εταιρικές εκδόσεις, οι οποίες έχουν υποχωρήσει περισσότερο σε σύγκριση με τα κρατικά ομόλογα από τα μέσα Φεβρουαρίου 2026.

Ενώ τα κρατικά ομόλογα πιέζονται κυρίως από τις προσδοκίες για άνοδο των επιτοκίων, τα εταιρικά ομόλογα αντιμετωπίζουν ένα διπλό χτύπημα, τις προσδοκίες για άνοδο επιτοκίων και τη διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων (spreads). (σ.σ: Διεύρυνση spread ονομάζουμε τη διαφορά μεταξύ της απόδοσης ενός εταιρικού ομολόγου και της απόδοσης ενός ομολόγου αναφοράς χωρίς ρίσκο, συνήθως κρατικό ομόλογο υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης).

Πιο συγκεκριμένα τον τελευταίο μήνα τα πιστωτικά περιθώρια των εταιρικών ομολόγων υψηλής διαβάθμισης -Investment Grade- αυξήθηκαν κατά περίπου 10-11 μονάδες βάσης, ενώ στα ομόλογα υψηλής απόδοσης -Ηigh Yield- η διεύρυνση ήταν πιο έντονη, φτάνοντας ακόμα κα τις 25-26 μονάδες βάσης.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έπαιξε σαφώς τον ρόλο της, καθώς οι ανησυχίες για το κόστος ενέργειας πλήττουν την συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών, αυξάνοντας τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων.

Η υψηλή προσφορά χαρακτηρίζει επίσης και την αγορά εταιρικών ομολόγων. Η αγορά αναμένει νέες εκδόσεις εταιρικού χρέους άνω των 2 τρισ. δολαρίων για το 2026, από 1,7 τρισ. το 2025, γεγονός που πιέζει τις τιμές των υφιστάμενων τίτλων. Ο τεχνολογικός τομέας θα πρωταγωνιστήσει στις φετινές εκδόσεις, καθώς πρέπει να χρηματοδοτήσει τις τεράστιες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όλα τα βλέμματα στη Fed για τις αλλαγές στις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών

Αυτή την εβδομάδα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη διήμερη συνεδρίαση της Fed η οποία ολοκληρώνεται σήμερα.

Η αγορά αναμένει τις κατευθυντήριες γραμμές για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, καθώς θα δημοσιοποιηθούν οι τριμηνιαίες προβλέψεις των αξιωματούχων για την ανάπτυξη, την ανεργία και, κυρίως, το πού βλέπουν τα επιτόκια στο μέλλον.(dot plot).

Η ηγεσία της Fed αναμένεται να σχολιάσει πώς οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική, ενώ στη συνέντευξη Τύπου του Πάουελ η επενδυτική κοινότητα θα αναζητήσει διεξοδικά τα σήματα σχετικά με το αν θα συνεχιστεί ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων ή όχι.

Σε αυτή τη συνεδρίαση της Fed όμως αναμένεται και κάτι άλλο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Fed εξετάζει αλλαγές στους κανόνες για τα κεφάλαια που πρέπει να διακρατούν οι αμερικανικές τράπεζες.

Aν αύριο λοιπόν ο Πάουελ πέραν των ανακοινώσεων νομισματικής πολιτικής –αναμένεται να αφήσει σταθερά τα επιτόκια- ανακοινώσει την αναμενόμενη σημαντική χαλάρωση των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας -όπως ο SLR, ήτοι η χαλάρωση των ορίων μόχλευσης ή ο Basel III Endgame- τότε ενδεχομένως να δούμε την αγορά των ομολόγων να ενισχύεται, καθώς μια τέτοια απόφαση επιτρέπει στις μεγάλες τράπεζες να διακρατούν περισσότερα κρατικά ομόλογα στους ισολογισμούς τους χωρίς να επιβαρύνονται με πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Η αυξημένη ζήτηση από την πλευρά των τραπεζών για ομόλογα μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών τους και, κατά συνέπεια, σε πτώση των αποδόσεων.

Αναμένονται επίσης και άλλες ανακοινώσεις, όπως οι τράπεζες να λειτουργούν πιο ενεργά ως market makers, ώστε το χάσμα μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης να μειώνεται.

Όμως τι θα γίνει αν η αγορά ερμηνεύσει τη χαλάρωση ως υπερβολική τόνωση της οικονομίας που μπορεί να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό; Μέσα από ένα τέτοιο πρίσμα οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενδέχεται να αυξηθούν λόγω προσδοκιών για υψηλότερα επιτόκια στο μέλλον.

Παραμένοντας στο πρώτο θετικό σενάριο, η βελτίωση της ρευστότητας συχνά διαχέεται και στα εταιρικά ομόλογα, καθώς οι τράπεζες έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να αναλαμβάνουν κινδύνους και να διευκολύνουν τις συναλλαγές.

Μια τέτοια εξέλιξη θα δώσει αέρα στα πανιά των εταιρειών που ετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν το ευνοϊκότερο περιβάλλον για να εκδώσουν νέο χρέος, αυξάνοντας την προσφορά τίτλων στην αγορά.

Όπως και να έχει, τυχόν διασφάλιση ότι οι τράπεζες μπορούν να απορροφήσουν ομόλογα σε περιόδους πίεσης λειτουργεί συνήθως ως δίχτυ ασφαλείας, μειώνοντας τις απότομες διακυμάνσεις.

Μια τέτοια κίνηση θεωρείται φιλική προς τις αγορές και συνήθως ενισχύει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου σε όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Αρκεί βέβαια η χαλάρωση των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας να μην είναι υπερβολική και αρκεί να μην επιδεινωθεί δραματικά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

