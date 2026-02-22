New York Times

Ξεκίνησε ως μια εβδομάδα εμπορικών επιτυχιών για τον Πρόεδρο Τραμπ.

Την περασμένη Τρίτη, η Ιαπωνία δεσμεύτηκε για επενδύσεις ύψους 36 δισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, και την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Ινδονησίας υπέγραψε συμφωνία στην Ουάσινγκτον για το άνοιγμα κρίσιμων τομέων της οικονομίας της χώρας σε αμερικανικές εταιρείες.

Οι κινήσεις αυτές ήταν μέρος εμπορικών συμφωνιών που είχαν υπογράψει και οι δύο χώρες υπό την απειλή τεράστιων δασμών, διαφορετικών από οτιδήποτε είχαν αντιμετωπίσει στη σύγχρονη εποχή, έως και 35% στην περίπτωση της Ιαπωνίας και 32% για την Ινδονησία.

Ο Τραμπ χαιρέτισε τις εξελίξεις ως σημάδια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κερδίζουν ξανά».

Ωστόσο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δεν ήταν πλέον σαφές ποιος, αν υπήρχε κάποιος, κέρδιζε. Την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τη νομική βάση των τιμωρητικών δασμών του κ. Τραμπ.

Μετά την απόφαση, ο ίδιος δήλωσε ότι πολλές από τις συμφωνίες θα παραμείνουν σε ισχύ, αν και αναγνώρισε ότι ορισμένες ενδέχεται να μην ισχύουν και ότι αυτές θα αντικατασταθούν από άλλους δασμούς.

Στην Ασία, όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων προϊόντων, οι κυβερνήσεις έσπευσαν να συνάψουν συμφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο στόχος ήταν να διαπραγματευτούν χαμηλότερους δασμούς για τις εξαρτώμενες από τις εξαγωγές βιομηχανίες τους. Πολλοί κυβερνητικοί ηγέτες που μεσολάβησαν για τη σύναψη συμφωνιών και έκαναν σημαντικές υποσχέσεις αντιμετώπισαν πολιτικές κατηγορίες στις χώρες τους, κατηγορούμενοι ότι παραχώρησαν πάρα πολλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι θυσίασαν ακόμη και την εθνική κυριαρχία.

Με επιζήμιους δασμούς να τους βαραίνουν, χώρες όπως η Ιαπωνία και η Ινδονησία, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν, η Μαλαισία, η Καμπότζη και η Ινδία, έκαναν δύσκολες παραχωρήσεις, όπως η άρση πολλών από τους δασμούς τους στις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ορισμένες υποσχέθηκαν ακόμη και να ευθυγραμμιστούν με την Ουάσιγκτον σε θέματα κυρώσεων, εθνικής ασφάλειας και προμήθειας κρίσιμων ορυκτών, σημαντικές δεσμεύσεις που έχουν ενοχλήσει τόσο τους ψηφοφόρους στις χώρες τους όσο και εμπορικούς εταίρους όπως η Κίνα.

Για τις ασιατικές χώρες που πραγματοποίησαν συμφωνίες με τον Τραμπ, η Κίνα έχει μεγάλη σημασία. Σε σχεδόν όλες τις χώρες, είναι ο σημαντικότερος περιφερειακός οικονομικός και γεωπολιτικός εταίρος ή αντίπαλος. Μέχρι στιγμής, η Κίνα έχει κρατήσει τον Τραμπ σε αδιέξοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και θα μπορούσε να καταλήξει σε μια καλύτερη συμφωνία από τις γειτονικές χώρες και τους αμερικανούς συμμάχους της.

Τώρα, μετά την απόφαση του δικαστηρίου που περιορίζει την εμπορική επιρροή του Τραμπ, οι χώρες σε όλη την Ασία αναρωτιούνται αν έκαναν λάθος που συνήψαν γρήγορα συμφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο και αν οι υπάρχουσες συμφωνίες θα παραμείνουν σε ισχύ.