Οι Γάλλοι παραγωγοί κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών προετοιμάζονται για δασμούς 15% στις εξαγωγές τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες - μια κρίσιμη αγορά - ακόμη κι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να πιέζει για προνομιακό καθεστώς στον κλάδο.

Οι λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, έδειξαν ότι τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη - ένας κλάδος με μεγάλη πολιτιστική και οικονομική σημασία για τη Γαλλία - δεν θα εξαιρεθούν από τον βασικό συντελεστή 15% που εφαρμόζεται στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.

«Αυτό είναι μια μείζονα πηγή ανησυχίας για τους εμβληματικούς μας κλάδους», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ, επισημαίνοντας την έλλειψη εξαίρεσης για τον συγκεκριμένο τομέα και για άλλα αγροτικά προϊόντα.

Η επίδραση των δασμών, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες, θα μπορούσε να μειώσει τα ετήσια έσοδα από τις πωλήσεις γαλλικών κρασιών και οινοπνευματωδών κατά περίπου 1 δισ. ευρώ (1,17 δισ. δολάρια), σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Πικάρ, πρόεδρο της ομοσπονδίας εξαγωγέων κρασιών και οινοπνευματωδών της Γαλλίας.

«Η πρώτη μας αντίδραση είναι πολύ απλή: είναι μια τεράστια απογοήτευση», είπε στο Reuters.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά για τη σαμπάνια, καλύπτοντας το 10% των εξαγωγών σε όγκο και το 15% σε αξία.

«Είναι μια πολύ σημαντική, πλούσια αγορά που αναπτύσσεται, με ανθρώπους που αγαπούν τη γαλλική art de vivre», δήλωσε ο Φρεντερίκ Ζεϊμέτ, διευθύνων σύμβουλος της ετικέτας σαμπάνιας Leclerc-Briant, χρησιμοποιώντας τη γαλλική φράση που σημαίνει «η τέχνη του να ζεις».

Οι παραγωγοί των παγκοσμίου φήμης αφρωδών κρασιών έχουν δηλώσει ότι οι νέοι δασμοί εισαγωγής θα αυξήσουν τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές, απειλώντας θέσεις εργασίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο στη Γαλλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο που, όπως είπε ο Ζεϊμέτ, ο κλάδος ήδη δοκιμάζεται από την αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ, ενώ λίγες άλλες αγορές μπορούν να καλύψουν γρήγορα το κενό από ενδεχόμενη μείωση των αμερικανικών πωλήσεων.

Υπολογίζει ότι η τιμή ενός μπουκαλιού της σαμπάνιας του θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 20 δολάρια για τους Αμερικανούς καταναλωτές, φτάνοντας περίπου στα 70 δολάρια, αλλά πρόσθεσε ότι εξετάζει την πιθανότητα ευελιξίας ώστε να διατηρήσει την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν θέλω να εγκαταλείψω την αμερικανική αγορά», είπε ο Ζεϊμέτ. «Είναι η κορυφαία εξαγωγική αγορά για τη σαμπάνια. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να διατηρήσουμε αυτήν την ηγετική θέση, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να κάνουμε μια θυσία στην τιμή των μπουκαλιών μας.»