Ο Τριπ Τσόντχρι υποστηρίζει πως η Τεχνητή Νοημοσύνη «έχει τελειώσει» για την Tesla

Ο Τριπ Τσόντχρι, αναλυτής που ιστορικά διατηρούσε αισιόδοξη στάση απέναντι στην Tesla, προχώρησε σε σημαντική υποβάθμιση των εκτιμήσεων του για τη μετοχή της εταιρείας του Ίλον Μασκ.

Ο Τσόντχρι έθεσε τιμή-στόχο για τη μετοχή στο σύνολο του 2026 τα 367,96 δολάρια, ενώ στο κλείσιμο της Δευτέρας στην Wall Street η μετοχή ήταν στα 380,0856 δολάρια.

Ο ίδιος υποστήριξε σε σημείωμα προς τους πελάτες του ότι «το αφήγημα της Tesla σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει καταρρεύσει».

«Το επενδυτικό στόρι της Tesla έχει τελειώσει» ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «εντελώς ανόητο» κάποιος να ψάχνει τον επόμενο καταλύτη ανόδου για τη μετοχή της εταιρείας.

Όπως σημείωσε το investing.com, ο Τσόντχρι έκανε μια σύγκριση με την 3D Systems Corporation, για την οποία ισχυρίζεται ότι προέβλεψε σωστά ότι θα καταρρεύσει από το υψηλό των 84 δολαρίων το 2013 στην τρέχουσα τιμή των 1,93 δολαρίων.

Ο Τσόντχρι προκάλεσε τους επενδυτές να προσκομίσουν αποδείξεις ότι η Tesla δεν είναι «αναλφάβητη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης» προειδοποίησε για την «αδράνεια της επενδυτικής θεωρίας» που, όπως λέει, παραπλάνησε τους επενδυτές της 3D Systems πριν από χρόνια.

«Αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο για την 3D τότε και θα αποδειχθεί ότι έχουμε δίκιο για την Tesla ακόμα και τώρα», τόνισε ο ίδιος, προτρέποντας τους πελάτες του να «αποκομίσουν κέρδη από την Tesla, όσο μπορούν ακόμα».

Πριν από τον Τσόντχρι, ο αναλυτής της UBS Τζόζεφ Σπακ μείωσε πρόσφατα τις εκτιμήσεις για τις παραδόσεις του πρώτου τριμήνου του 2026 σε 345.000 οχήματα, σημειώνοντας πτώση 18% από τις 421.000 παραδόσεις του τέταρτου τριμήνου του 2025 και 7% κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς για 371.000, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «sell» με τιμή-στόχο τα 352 δολάρια.

Η Morgan Stanley υποβάθμισε την Tesla σε «equal-weight» από «overweight» τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Bank of America υποβάθμισε επίσης τη μετοχή σε «neutral» από «buy», επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες ρομποταξί αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της τρέχουσας αποτίμησης της Tesla, παρά τους υψηλούς κινδύνους υλοποίησης.