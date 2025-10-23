Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε χάρη στον Τσανγκπενγκ Ζάο, τον καταδικασμένο ιδρυτή του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλούνται άτομα σχετικά με το θέμα.

Ο Τραμπ υπέγραψε τη χάρη την Τετάρτη, έπειτα από μήνες προσπαθειών του Ζάο να στηρίξει την εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ.

Ο Ζάο, γνωστός ευρύτερα ως «CZ», είναι Κινέζος στην καταγωγή και Καναδός επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Binance. Παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Νοέμβριο του 2023, αφού δήλωσε ένοχος για κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Απρίλιο του 2024 καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση και ολοκλήρωσε την ποινή του μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος έχει δηλώσει στους συμβούλους του ότι συμμερίζεται τα επιχειρήματα πως ο Ζάο, υπέστη πολιτική δίωξη.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε τη χάρη, δηλώνοντας ότι ο Τραμπ «άσκησε τη συνταγματική του εξουσία εκδίδοντας χάρη για τον κ. Ζάο, ο οποίος διώχθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν στον πόλεμο κατά των κρυπτονομισμάτων».

Η Λέβιτ πρόσθεσε: «Ο πόλεμος της κυβέρνησης Μπάιντεν κατά των κρυπτονομισμάτων τελείωσε».





