Ο πόλεμος στο Ιράν έριξε κι άλλο το bitcoin - Πτώση κάτω από τα 69.000 δολάρια

Το bitcoin σημείωσε νέα πτώση, καθώς οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν νέες απειλές και επιθέσεις. Συγκεκριμένα, υποχώρησε έως και 3,3% την Κυριακή, με αποτέλεσμα λίγο μετά τις 16:45 (Ωρα Ελλάδας) να βρίσκεται γύρω στα 68.778 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου.

Η πτώση ήταν πιο έντονη σε άλλα κρυπτονομίσματα, με το Ether να χάνει σχεδόν 5% σε κάποιο σημείο και να υποχωρεί στα 2.050 δολάρια, ενώ πτώση σημείωσαν επίσης τα Solana, XRP και Cardano.

Το Bitcoin έχει υποστεί πτώση από την έναρξη του πολέμου, χάνοντας περίπου 20% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η πτώση αυτή έχει αποκαλύψει τα όρια ενός επιχειρήματος που προβάλλεται εδώ και καιρό στους κύκλους των κρυπτονομισμάτων σχετικά με την ικανότητα του νομίσματος να λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Peter Tchir, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στην Academy Securities, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο, όπως το γεγονός ότι το Bitcoin έχει εμπλακεί σε μια ευρύτερη πτώση που έχει επηρεάσει αρνητικά και τις μετοχές καθώς και άλλα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας ενδέχεται επίσης να επιβαρύνουν τον κλάδο, δεδομένου ότι καθιστούν την εξόρυξη του token πιο δαπανηρή.