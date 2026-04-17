Netflix: Υποχωρεί η μετοχή της λόγω των προβλέψεων για το δεύτερο τρίμηνο - Αποχωρεί ο συνιδρυτής Ριντ Χέιστινγκς

Η Netflix προέβλεψε την Πέμπτη λιγότερα κέρδη από τις εκτιμήσεις της Wall Street για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, γεγονός που οδήγησε τις μετοχές της σε πτώση σχεδόν 10% κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μετά το κλείσιμο της Πέμπτης.

Η πτώση αυτή αντανακλάστηκε και στις μετοχές της εταιρείας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, κατά τις προ-αγοραίες συναλλαγές.

Η Netflix προβλέπει κέρδη ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ύψους 0,78 δολαρίων, έναντι της μέσης εκτίμησης της Wall Street που ανέρχεται σε 0,84 δολάρια. Η εταιρεία προβλέπει έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ύψους 12,57 δισ. δολαρίων, ποσό που επίσης ήταν χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των 12,64 δισ. δολαρίων.

Σε επιστολή προς τους επενδυτές που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η Netflix ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος Ρίντ Χέιστινγκς δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή στην ετήσια γενική συνέλευση τον Ιούνιο και θα αποχωρήσει από την υπηρεσία streaming που συνίδρυσε πριν από 29 χρόνια, καθώς σκοπεύει να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες.

«Η αύξηση της απόσβεσης περιεχομένου θα επικεντρωθεί στο πρώτο εξάμηνο λόγω του χρονοδιαγράμματος κυκλοφορίας των τίτλων. Αναμένουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο θα παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης της απόσβεσης περιεχομένου το 2026, πριν επιβραδυνθεί σε ρυθμό αύξησης της τάξης του 5% έως 9% κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους», ανέφερε η εταιρεία.

Ωστόσο, ο γίγαντας του streaming ανακοίνωσε κέρδη για το πρώτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς τα έσοδα από συνδρομές παρέμειναν ισχυρά.

Ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο ύψους 1,23 δολαρίων, 0,44 δολάρια καλύτερα από την εκτίμηση των αναλυτών για 0,79 δολάρια. Τα έσοδά της για το τρίμηνο ανήλθαν σε 12,25 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 16,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και ξεπερνώντας επίσης την εκτίμηση των αναλυτών για 12,18 δισεκατομμύρια δολάρια.