Tether: Νέα εστία ανησυχίας για τα κρυπτονομίσματα

Η Tether, ο εκδότης του USDT, του μεγαλύτερου σε κεφαλαιοποίηση stablecoin, δήλωσε ότι o Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης παρέδωσε στο ενημερωτικό μέσο CoinDesk έγγραφα σχετικά με έναν διακανονισμό του 2021, που μεταξύ άλλων δίνουν λεπτομέρειες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Tether ανέφερε καθαρά κέρδη 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, υπερδιπλάσια των καθαρών κερδών της στο 4ο τρίμηνο του 2022.

Ωστόσο, τα οικονομικά στοιχεία που έρχονται τώρα στο φως της δημοσιότητας αφορούν μέχρι και το 2021. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τους πελάτες της Tether και τις τραπεζικές καταστάσεις, δημιουργώντας έναν νέο κύκλο αγωνίας για τις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης συμφώνησε με την Tether να σταματήσει τη δραστηριότητα στη Νέα Υόρκη και να πληρώσει 18,5 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα. Η έρευνα διαπίστωσε ότι η Tether κατά καιρούς είχε χάσει πλήρως την πρόσβασή της σε τραπεζικά ιδρύματα, και ότι το stablecoin της δεν υποστηρίζονταν πάντα σε αναλογία 1:1.

Το CoinDesk, καθώς και άλλα ενημερωτικά μέσα, είχαν υποβάλει αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα σύμφωνα με τον Νόμο περί Ελευθερίας Πληροφοριών. Αρχικά η Tether πολέμησε το αίτημα, αλλά αργότερα απέσυρε την αντίθεσή της, κάνοντας λόγο για διαφάνεια.

Η Tether σε ανακοίνωση της, και πριν τα έγγραφα δουν το φως της δημοσιότητας, ανακοίνωσε ότι τα έγγραφα δεν είναι ενημερωμένα και αφορούν παρελθοντικές χρήσεις. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν δηλώσεις από τις τράπεζες της Tether, για τις οποίες η Tether υποστήριξε ότι είναι μη επίκαιρα, καθώς η εταιρεία έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν πολλά ονόματα ιδιωτών που ήταν πελάτες της Tether εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η πρώτη διαρροή των εγγράφων έρχεται από το Bloomberg και το Coindesk. Τα έγγραφα δείχνουν ότι εν μέρει το stablecoin βασιζόταν για ένα χρονικό διάστημα σε κινεζικούς τίτλους κινητών αξιών, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία τότε το είχε απορρίψει.

Τι προκύπτει από τα έγγραφα

Η Tether εξέδωσε δάνεια με εξασφάλιση 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιουνίου 2019 και Μαΐου 2021. Η εταιρεία είπα θα διακόψει τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 2023. Από τα 694 δάνεια, το 89% του συνολικού ποσού των δανείων εκδόθηκε έναντι εξασφαλίσεων σε bitcoin, ενώ το 9% είχε ως εξασφάλιση Ether. Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αποπληρώθηκαν δάνεια 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Tether κατείχε εμπορικά χρεόγραφα που εκδόθηκαν από κινεζικές τράπεζες: The Agricultural, Bank of China, Bank of China Hong Kong, Bank of Communications, Industrial and Commercial, Bank of China, China Merchants Bank, China Construction Bank, China Everbright Bank και China Development Bank.

Η Tether είχε αρνηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι είχε εταιρικά ομόλογα που είχαν εκδοθεί από τον προβληματικό κινεζικό κατασκευαστικό όμιλο Evergrande. Εκείνη την εποχή επέκρινε όσους «συνεχίζουν να διαδίδουν ανακρίβειες».

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης σχέσεις με άλλες τράπεζες όπως οι Qatar National Bank, Banco de Sabadell, Barclays Bank, Commercial Bank of Qatar, Deutsche Bank, Kredietbank, Japan Post Bank και Bank Communications NY.

Εκτός τραπεζών, η Tether κατείχε επίσης εταιρικά ομόλογα που εκδόθηκαν από άλλες εταιρείες συμπεριλαμβανομένων: Land Securities PLC, Walt Disney Company, General Motors Financial Company, Renault και Louis Dreyfus Company.

Η Tether έκτοτε έχει αφαιρέσει όλα τα εταιρικά ομόλογα από την βάση υποστήριξης του USDT, ισχυρίζεται η εταιρεία.

Η αναφορά παρέχει επίσης πρόσθετο πλαίσιο για τις τραπεζικές σχέσεις της Tether, επισημαίνοντας ότι χρησιμοποιούσε την Ansbacher (την τράπεζα από τις Μπαχάμες που έχει αγοραστεί από την Deltec), την Deltec Bank and Trust (Μπαχάμες), την Capital Union Bank (Μπαχάμες) και την Far Eastern International Bank (Ταϊβάν). Αρκετές από αυτές τις σχέσεις ήταν προηγουμένως γνωστές με την ίδια την Tether να κυκλοφορεί μια επιστολή που ανακοινώνει την τραπεζική συνεργασία με την Deltec τον Νοέμβριο του 2018.

Το Forbes είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η Tether διατηρεί κεφάλαια στις Capital Union, Ansbacher και Cantor Fitzgerald.

Επιπλέον, τα έγγραφα δείχνουν ότι η Tether κατείχε 305 εκατομμύρια δολάρια σε USD και 435 εκατομμύρια δολάρια bitcoin στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitfinex (που ανήκει στον ίδιο όμιλο).

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι κατείχε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία σε δύο οντότητες που προσδιορίζονται ως «Gold Storage», σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια στο Bradbury Investment Fund, 25 εκατομμύρια δολάρια στο επενδυτικό ταμείο Metis GY Harvesting και περίπου 86 εκατομμύρια δολάρια στο «GLL».

Το USDT, υποχώρησε κάτω από την ισοτιμία του 1$ και έκτοτε διαπραγματεύεται κάτω από το $1. Το USDT έπεσε στα 0,994 $ στις 14 Ιουνίου. Η βουτιά έστειλε αρνητικά μηνύματα στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η Tether δήλωσε ότι τα έγγραφα θα πρέπει να καταργήσουν τυχόν ανησυχίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν το USDT, αλλά πρότεινε επίσης ότι οι αναφορές μπορεί να αποκαλύψουν μια προηγούμενη «τρύπα» στην υποστήριξη του stablecoin.

«Τα δεδομένα είναι ξεπερασμένα και δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση των αποθεματικών μας, ούτε εξηγούν τις σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μας», αναφέρει η ανάρτηση της εταιρείας, προσθέτοντας ότι δεν έχει «τίποτα να κρύψει» και ότι φαίνεται «χειραγώγησης της αγοράς».

«Θεωρούμε ύποπτο ότι η σημερινή επίθεση στο USD₮, τόσο μέσω των αποκεντρωμένων ανταλλακτηρίων, όσο και μέσω και των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, σημειώθηκε την ημέρα που τα έγγραφα παραδόθηκαν στο CoinDesk», ανέφερε η ανάρτηση.

Η 3pool, η μεγαλύτερη αποκεντρωμένη δεξαμενή ρευστότητας του πρωτοκόλλου Curve Finance που αποτελεί έναν αυτόματο διαπραγματευτή για τα τρία από τα μεγαλύτερα stablecoins, δείχνει ότι οι επενδυτές πώλησαν μαζικά το USDT για DAI και USDC, σύμφωνα με δεδομένα της Dune Analytics.

Ωστόσο, η ανησυχία της αγοράς δεν είναι τόσο αυξημένη όσο τον Μάρτιο. Όταν η κατάρρευση των Silvergate και Silicon Valley Bank ,οδήγησε σε μαζική αγορά του καθώς το USDC, το δεύτερο μεγαλύτερο stablecoin της κρυπτογράφησης, έπεσε στα 0,966 $.

Το USDT κυριάρχησε στην αγορά stablecoin το 2023, κερδίζοντας πάνω από 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση φέτος για να φτάσει τα 83 δισεκατομμύρια δολάρια. Το USDC έκτοτε από την αποσύνδεσή του τον Μάρτιο αιμορραγεί και έχει υποχωρήσει σχεδόν 40% σε κεφαλαιοποίηση στα 28 δισεκατομμύρια δολάρια.