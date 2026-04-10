Ένα αποφασιστικό βήμα προς την απεξάρτηση από τις κινεζικές εφοδιαστικές αλυσίδες φαίνεται πως πραγματοποιούν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg που μεταδόθηκαν την Παρασκευή, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν ένα κοινό «σχέδιο δράσης» για τον συντονισμό στην παραγωγή και την ασφάλεια των κρίσιμων ορυκτών.

Κίνητρα και εγγυήσεις τιμών

Η επικείμενη συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει ισχυρά οικονομικά κίνητρα, όπως εγγυήσεις κατώτατων τιμών (minimum price guarantees), ένα μέτρο που θεωρείται «κλειδί», καθώς θα ευνοήσει άμεσα τους προμηθευτές εκτός Κίνας, θωρακίζοντας τις επενδύσεις στη Δύση έναντι των απότομων διακυμάνσεων της αγοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει στενή συνεργασία σε πρότυπα, επενδύσεις και κοινά έργα, μηχανισμό συντονισμού για την αντιμετώπιση τυχόν διαταραχών στον εφοδιασμό, ιδιαίτερα από χώρες όπως η Κίνα και κάλυψη ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, από την εξόρυξη και την επεξεργασία μέχρι την ανακύκλωση και την ανάκτηση των υλικών.

Στο επίκεντρο οι σπάνιες γαίες

Η κινητικότητα αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ αναζητούν εναγωνίως πρόσβαση σε αποθέματα κρίσιμων ορυκτών και σπανίων γαιών, έναν τομέα στον οποίο η Κίνα διατηρεί επί του παρόντος σχεδόν μονοπωλιακή ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Εμπόριο, Μάρος Σέφτσοβιτς, είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετικά θετική» τη συνάντησή του με την εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκρίερ, στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου του ΠΟΕ στο Καμερούν, όπου τέθηκαν οι βάσεις για τη συνεργασία στα ορυκτά και τα δασμολογικά ζητήματα.

Παρά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ανεπίσημο μνημόνιο συνεργασίας (MoU), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα ενώ και το γραφείο της Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα του Reuters για επίσημη τοποθέτηση.

Η συμφωνία, αν και μη δεσμευτική στην παρούσα φάση, σηματοδοτεί μια νέα εποχή διατλαντικής οικονομικής άμυνας, με φόντο τον παγκόσμιο αγώνα για την πράσινη μετάβαση και την τεχνολογική υπεροχή.