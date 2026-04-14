Μπέσεντ: Συνιστά υπομονή στη Fed σχετικά τη μείωση των επιτοκίων

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Fed θα πρέπει να περιμένει πριν μειώσει τα επιτόκια, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται.

«Πιστεύω ότι τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν; Τελικά. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε», δήλωσε ο Μπέσεντ, ενώ πρόσθεσε ότι η Fed «κάνει το σωστό που κάθεται και παρακολουθεί» πώς εξελίσσεται η σύγκρουση στο Ιράν.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πρόσφατες αυξήσεις τιμών δεν θα αλλάξουν μόνιμα τις απόψεις των καταναλωτών για την οικονομία.

Η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε τρεις φορές ταχύτερα τον Μάρτιο από ό,τι τον Φεβρουάριο, εν μέσω της αύξησης του κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας αυξήθηκε ελαφρώς λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι προβλέψεις.

Ερωτηθείς αν ο πόλεμος στο Ιράν θα καταλήξει καλός ή κακός για την οικονομία των ΗΠΑ, ο Μπέσεντ είπε ότι πιστεύει ότι η χώρα θα κοιτάξει πίσω και θα δει 50 χρόνια σταθερότητας, αν και δεν διευκρίνισε τον αριθμό των ημερών που μπορεί να διαρκέσει η σύγκρουση.

Ο Μπέσεντ είπε επίσης ότι πίστευε τον Φεβρουάριο ότι η οικονομία θα είχε αναπτυχθεί περισσότερο από 4% φέτος.