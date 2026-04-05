Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων το 2026, παρά το πρόσφατο πληθωριστικό σοκ που προκάλεσε η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν συγκρατημένες και δύσκολα θα εκτροχιάσουν τη συνολική πορεία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Σε πρόσφατο σημείωμά της, η τράπεζα ανέφερε ότι η βασική μεταβλητή για τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής δεν είναι ο γενικός πληθωρισμός, ο οποίος έχει ενισχυθεί από τις τιμές της ενέργειας, αλλά το κατά πόσο οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν αγκυροβολημένες. Μέχρι στιγμής, οι προσδοκίες αυτές έχουν διατηρηθεί σχετικά σταθερές, ακόμη και καθώς οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες πληθωρισμού έχουν αυξηθεί ως αντίδραση στο ακριβότερο πετρέλαιο.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, αν και οι μονοετείς πληθωριστικές προσδοκίες έχουν ενισχυθεί, αυτό αντανακλά προσωρινές πιέσεις που συνδέονται με την ενέργεια και όχι μια δομική μεταβολή στη δυναμική του πληθωρισμού. Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες —τις οποίες παρακολουθεί στενά η Fed— έχουν παραμείνει κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής ως προς τον έλεγχο του πληθωρισμού παραμένει ανέπαφη.

Το βασικό σενάριο της Morgan Stanley προβλέπει περιορισμένη μετακύλιση των υψηλότερων τιμών πετρελαίου στον δομικό πληθωρισμό, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες τροφίμων και ενέργειας. Ως εκ τούτου, η Fed είναι πιθανό να «κοιτάξει πέρα» από την τρέχουσα άνοδο του ενεργειακού κόστους, εφόσον συνεχιστεί η πρόοδος στους υποκείμενους δείκτες πληθωρισμού.

Η τράπεζα σημείωσε επίσης ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν ήδη σφίξει σημαντικά από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τη συνδυασμένη επίδραση του ισχυρότερου δολαρίου, των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και της αύξησης των ασφαλίστρων κινδύνου στις μετοχές να ισοδυναμεί περίπου με μια αύξηση επιτοκίων κατά 80 μονάδες βάσης. Αυτή η σύσφιγξη μειώνει την ανάγκη για περαιτέρω περιοριστική παρέμβαση από τη Fed.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Morgan Stanley αναμένει ότι η Fed θα αρχίσει να χαλαρώνει τη νομισματική πολιτική αργότερα μέσα στο 2026, με πιθανές μειώσεις επιτοκίων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς η ανάπτυξη θα μετριάζεται και ο πληθωρισμός θα αποκλιμακώνεται σταδιακά. Η κεντρική τράπεζα εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε δύο μειώσεις των 25 μονάδων βάσης, φέρνοντας το βασικό επιτόκιο προς την περιοχή του 3,0%–3,25%.

Ωστόσο, οι προοπτικές εξακολουθούν να εξαρτώνται από το αν οι πληθωριστικές προσδοκίες θα παραμείνουν καλά αγκυροβολημένες. Μια παρατεταμένη άνοδος των μακροπρόθεσμων προσδοκιών θα μπορούσε να αναγκάσει τη Fed να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, ιδιαίτερα αν τα ενεργειακά σοκ αρχίσουν να επηρεάζουν ευρύτερα τη διαμόρφωση των τιμών στην οικονομία.

Προς το παρόν, πάντως, η εκτίμηση της Morgan Stanley υποδηλώνει ότι το σοκ από το πετρέλαιο —αν και σημαντικό για τις αγορές και τους καταναλωτές— είναι απίθανο να μεταβάλει θεμελιωδώς την πορεία χαλάρωσης της Fed.