Morgan Stanley: Βλέπει και αυτή μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο

Η Morgan Stanley προστέθηκε και αυτή στο αυξανόμενο μπλοκ παγκόσμιων χρηματιστηριακών ομίλων που προβλέπουν μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από τη Fed, επικαλούμενη την αλλαγή τόνου του προέδρου Τζερόμ Πάουελ απέναντι στους κινδύνους της αγοράς εργασίας στην ομιλία του στο Τζάκσον Χολ.

Σε σημείωμα με ημερομηνία Δευτέρας, η χρηματιστηριακή εταιρεία ανέφερε ότι ο τόνος του Πάουελ σηματοδότησε μια απόκλιση από την προηγούμενη έμφαση που είχε δώσει στην επιμονή του πληθωρισμού και τη χαμηλή ανεργία, υποδηλώνοντας ότι η Fed μπορεί να κινηθεί προληπτικά για να διαχειριστεί τους καθοδικούς κινδύνους για την αγορά εργασίας.

Η Morgan Stanley προβλέπει τώρα δύο μειώσεις επιτοκίων 25 μονάδων βάσης φέτος, μία τον Σεπτέμβριο και μία άλλη τον Δεκέμβριο, ακολουθούμενες από τριμηνιαίες μειώσεις 25 μονάδων βάσης έως το 2026, φέρνοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,75%-3,0%.

Πρόκειται πάντως για αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη άποψή της ότι η κεντρική τράπεζα θα παρέμενε σε αναμονή μέχρι τον Μάρτιο του 2026 και θα μείωνε πιο επιθετικά στη συνέχεια τα επιτόκια.

Τα σχόλια του Πάουελ την Παρασκευή πυροδότησαν ένα κύμα αναθεωρημένων προβλέψεων σε όλες τις χρηματιστηριακές εταιρείες, με τις Barclays, BNP Paribas και Deutsche Bank να αναμένουν μείωση 25 μονάδων βάσης τον επόμενο μήνα. Οι χρηματιστές εκτιμούν πλέον μια πιθανότητα 81,9% για μια κίνηση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Η αλλαγή στις προβλέψεις αντανακλά αυτό που οι οικονομολόγοι ονόμασαν μετατόπιση στη «λειτουργία αντίδρασης» της Fed, με τον Πάουελ να εμφανίζεται πλέον πιο ευαίσθητος στην επιδείνωση της αγοράς εργασίας από ό,τι πριν.

«Μια μεγάλη αρχική μείωση θα έρθει μόνο με σημαντικές μειώσεις μισθοδοσίας», σημείωσε η Morgan Stanley, αναφερόμενη σε περικοπές μεγαλύτερες από 25 μονάδες βάσης. «Η Fed μπορεί επίσης να δει διαφωνίες κατά των μειώσεων των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο».

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να κατευθύνει την Fed προς πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων εντάθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, με τον πρόεδρο να ανακοινώνει σχέδια για την απομάκρυνση της διοικήτριας Λίζα Κουκ λόγω φερόμενης απάτης σε στεγαστικά δάνεια.

Οι αναλυτές της JP Morgan σε ξεχωριστό σημείωμα, προειδοποίησαν ότι η κίνηση μπορεί να ανοίξει κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και ενδεχομένως να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων εντός της FOMC.

Η BofA παραμένει η μόνη μεγάλη χρηματιστηριακή εταιρεία που εξακολουθεί να προβλέπει ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων φέτος.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) που καθορίζει τα επιτόκια έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου.