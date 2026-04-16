Με 5% «έτρεξε» η οικονομία της Κίνας στο πρώτο τρίμηνο - Οι ανησυχίες για τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η οικονομία της Κίνας για το πρώτο τρίμηνο του 2026, εν μέσω των ενεργειακών προκλήσεων που θέτει στο Πεκίνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Πεκίνο την Πέμπτη, το ΑΕΠ της χώρας «έτρεξε» με ετήσιο ρυθμό 5% έναντι ανάπτυξης 4,5% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, στο ανώτερο όριο του στόχου που έχει θέσει η κινεζική κυβέρνηση.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 4,8% για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στις πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και των υποδομών, αυξήθηκαν κατά 1,7% το πρώτο τρίμηνο έναντι εκτίμησης των αναλυτών για αύξηση 1,9%. Η ύφεση στον τομέα των ακινήτων συνεχίστηκε, με τις επενδύσεις να σημειώνουν πτώση 11,2% φέτος έως τον Μάρτιο, επιταχύνοντας από πτώση 9,9% κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τον Μάρτιο, οι λιανικές πωλήσεις της Κίνας αυξήθηκαν κατά 1,7% σε σχέση με πέρυσι, επιβραδύνοντας από την αύξηση 2,8% του Φεβρουαρίου.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,7% τον περασμένο μήνα σε σχέση με πέρυσι, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών για άνοδο 5,5% και σε σύγκριση με την αύξηση 6,3% του Φεβρουαρίου.

Οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν σημεία αντοχής κατά τη διάρκεια του τριμήνου, υποστηριζόμενες από τη ζήτηση λόγω του Κινέζικου Νέου Έτους και τα προγράμματα κρατικών επιδοτήσεων που ώθησαν τους καταναλωτές σε αναβαθμίσεις, δήλωσε στο CNBC ο Γιουχάν Ζανγκ, επικεφαλής οικονομολόγος στοThe Conference Board, ενισχύοντας τις δαπάνες σε εξοπλισμό επικοινωνιών, χρυσό και κοσμήματα.

Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν σε σχέση με πέρυσι, σηματοδοτώντας ότι οι καταναλωτές παρέμειναν επιφυλακτικοί όσον αφορά τις δαπάνες για ακριβά αγαθά εν μέσω των πρόσφατων διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου, πρόσθεσε ο Ζανγκ.

Οι επιπτώσεις του πολέμου

Σημειώνεται πως η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο και η ενεργειακή κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχίες για το κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη.

Τον Μάρτιο, η αύξηση των εξαγωγών της χώρας επιβραδύνθηκε στο 2,5%, σημειώνοντας απότομη πτώση από το 21,8% της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε αύξηση του κόστους ενέργειας και logistics, επιβαρύνοντας τη παγκόσμια ζήτηση.

Οι τιμές παραγωγού στην Κίνα αυξήθηκαν τον Μάρτιο για πρώτη φορά σε διάστημα άνω των τριών ετών, σηματοδοτώντας ότι η απότομη αύξηση του κόστους ενέργειας έχει αρχίσει να επηρεάζει τον μεταποιητικό τομέα και να απειλεί τα ήδη περιορισμένα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Καθώς «η κρίση στην προσφορά οδηγεί σε εξασθένιση της συνολικής ζήτησης... ακόμη και αν η Κίνα κερδίσει μερίδιο αγοράς σε ορισμένους τομείς, αυτό ενδέχεται να αντισταθμιστεί από μια συνολικά μικρότερη εξαγωγική αγορά», δήλωσε ο Ρόμπιν Σινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος για την Κίνα στη Morgan Stanley.