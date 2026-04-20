Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ χρειάζεται περισσότερα δεδομένα πριν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται πρόσθετα δεδομένα πριν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα πολιτικής σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη φτάσει σε επίπεδα που να αντιστοιχούν στο δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ, δήλωσε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στο Βερολίνο.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα λόγω του πολέμου, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν διαθέτουν, επί του παρόντος, συγκεκριμένα στοιχεία που να δείχνουν ότι αυτό προκαλεί δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές, κάτι που θα αποτελούσε βασικό παράγοντα για την απόφαση αύξησης των επιτοκίων.

Οι παρατηρήσεις της Λαγκάρντ, οι οποίες έγιναν λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική στις 30 Απριλίου, αναμένεται να ενισχύσουν τις προσδοκίες της αγοράς ότι μια αύξηση των επιτοκίων τον Απρίλιο είναι απίθανη, ακόμη και αν καταστεί απαραίτητη σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται αρκετά ώστε να μας ωθήσουν ξεκάθαρα στο δυσμενές σενάριο», δήλωσε η Λαγκάρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

«Αυτή η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια του σοκ και την έκταση της μετακύλισης συνηγορεί υπέρ της συλλογής περισσότερων πληροφοριών πριν από την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων για τη νομισματική μας πολιτική», πρόσθεσε.

Οι τιμές spot και futures του πετρελαίου υπερβαίνουν επί του παρόντος τις βασικές προβλέψεις της τράπεζας, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν κάτω από αυτές τις υποθέσεις, εν μέρει επειδή ορισμένοι αγοραστές φυσικού αερίου στην Ασία στρέφονται στον άνθρακα, σημείωσε η Λαγκάρντ.

Η ΕΚΤ αντιμετωπίζει επί του παρόντος δύο ανταγωνιστικές δυνάμεις. Η ανάμνηση του σοκ πληθωρισμού του 2022 παραμένει έντονη μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών, γεγονός που μπορεί να τα οδηγήσει να προσαρμόσουν ταχύτερα αυτή τη φορά τις μισθολογικές και τιμολογιακές απαιτήσεις, δήλωσε η Λαγκάρντ.