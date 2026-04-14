Λαγκάρντ για Μέση Ανατολή: Η ΕΚΤ θα δείξει «ευελιξία» για το ύψος των επιτοκίων στην Ευρωζώνη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επιδείξει «ευελιξία» στον καθορισμό των επιτοκίων της για την Ευρωζώνη εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τρίτη η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας στο Bloomberg.

Η Γαλλίδα αξιωματούχος είπε πως η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται κάπου μεταξύ του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου της ΕΚΤ. Σημειώνεται πως τον Μάρτιο η ευρωτράπεζα είχε δημοσιεύσει τρία βασικά σενάρια για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Το δυσμενές σενάριο έκανε λόγο για μια πολύ πιο απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, καθώς και μεγαλύτερη αβεβαιότητα και διεθνείς επιπτώσεις, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Η Λαγκάρντ ανέφερε την Τρίτη πως η ΕΚΤ θα χρειαστεί να έχει περισσότερα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα προτού αναλάβει την οποιαδήποτε δράση, προσθέτοντας πως «δεν θα διστάσουμε να δράσουμε».

«Πρέπει να εξετάσουμε την τιμή του βαρελιού, την τιμή των διαφόρων κατηγοριών καυσίμων, την τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και όλα αυτά σε σχέση με το φυσικό αέριο, για να προσδιορίσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σε σχέση με αυτά τα δύο», είπε.

Ερωτηθείσα αν η ΕΚΤ έχει μια τάση προς τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, η Λαγκάρντ απάντησε αρνητικά.

«Έχουμε μια πυξίδα που δείχνει τη σταθερότητα των τιμών με βάση τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», είπε.

Ακόμα, η ίδια είπε πως η τωρινή κατάσταση «είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση» από το 2022 και την ενεργειακή κρίση που είχε προκαλέσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.