Κούβα: Έφτασε στο Ματάνζας το ρωσικό τάνκερ με 700.000 βαρέλια πετρελαίου

Το δεξαμενόπλοιο υπό ρωσική σημαία που μεταφέρει περίπου 700.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου έφτασε στο λιμάνι του Ματάνζας τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Τρίτης, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Το εν λόγω τάνκερ προετοιμάζεται για την πρώτη σημαντική παράδοση αργού πετρελαίου από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην διακοπή του εφοδιασμού του νησιού με καύσιμα.

Το πλοίο Anatoly Kolodkin, το οποίο υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, εισήλθε στα κουβανικά χωρικά ύδατα αργά την Κυριακή, όχι μακριά από τη βάση του αμερικανικού ναυτικού στον Κόλπο του Γκουαντάναμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι επέτρεπαν στο δεξαμενόπλοιο να παραδώσει καύσιμα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Το δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax εισήλθε στον Κόλπο του Ματάνζας —το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας για υπερδεξαμενόπλοια και αποθήκευση καυσίμων— υπό καθαρό ουρανό και ελαφρούς ανέμους την ανατολή του ηλίου. Μεγάλο μέρος της γειτονικής πόλης – και το μεγαλύτερο μέρος της Κούβας – ήταν χωρίς ρεύμα όταν το δεξαμενόπλοιο έφτασε στην περιοχή του λιμανιού.

Η Κούβα δεν έχει δεχτεί δεξαμενόπλοιο πετρελαίου εδώ και τρεις μήνες, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, γεγονός που επιδεινώνει μια ενεργειακή κρίση που έχει οδηγήσει σε φαινομενικά ατελείωτες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων και έχει φέρει τα νοσοκομεία, τις δημόσιες συγκοινωνίες και την αγροτική παραγωγή στο χείλος της κατάρρευσης.

Το καύσιμο, εάν παραδοθεί, θα δώσει στην κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας περιθώριο αναπνοής εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει υποσχεθεί αλλαγές στην Κούβα.

