Το κόστος εργασίας στη βιομηχανία της Γερμανίας αυξήθηκε 22% το 2024

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας στη γερμανική βιομηχανία ήταν 22% υψηλότερο πέρυσι από τον μέσο όρο των 27 βιομηχανικών χωρών που εξέτασε το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο IW σε μια έκθεση που είδε το Reuters την Τετάρτη.

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας στη Γερμανία ήταν 15% υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης το 2024, σύμφωνα με τη μελέτη. Μόνο η Δανία και το Βέλγιο έχουν υψηλότερο βιομηχανικό κόστος εργασίας.

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας θεωρείται σημαντικό μέτρο της ανταγωνιστικότητας των τιμών και δείχνει πόσο υψηλό είναι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η άνω του μέσου όρου παραγωγικότητα στη Γερμανία δεν ήταν επαρκής για να αντισταθμίσει το μειονέκτημα του υψηλού κόστους εργασίας.

«Η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων ωθεί τους μισθούς ακόμη πιο ψηλά», δήλωσε ο Κρίστοφ Σρέντερ, συγγραφέας της μελέτης.

«Τα κόστη στη Γερμανία είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια».

Κατά την περίοδο 2018-2024, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές οικονομικές και γεωπολιτικές κρίσεις, το μοναδιαίο κόστος εργασίας στη γερμανική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 18%.

Ωστόσο, η πραγματική προστιθέμενη αξία μειώθηκε στη Γερμανία κατά την ίδια περίοδο λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως η δημογραφική αλλαγή, η αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό τομέα, οι ανησυχίες για την αύξηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και η τεχνολογική αναβάθμιση της Κίνας, σύμφωνα με τη μελέτη.