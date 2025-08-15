Kodak: Διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες περί πτώχευσης

Στη διάψευση των φημολογιών ότι πρόκειται να κλείσει προχώρησε η Eastman Kodak.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη μέσα ενημέρωσης όπως το CNN και το CNBC είχαν αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας. Το ρεπορτάζ αυτό περιλάμβανε δηλώσεις που έγιναν στην έκθεση κερδών της, οι οποίες προειδοποιούσαν τους επενδυτές ότι δεν διαθέτει «δεσμευμένη χρηματοδότηση ή διαθέσιμη ρευστότητα» για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αποπληρωμής του χρέους που λήγουν εντός 12 μηνών.

Ωστόσο, η Kodak μέσω ανακοίνωσή της αντέκρουσε αυτούς τους ισχυρισμούς. Αναλυτικότερα, ανέφερε ότι «δεν έχει σχέδια να σταματήσει τις δραστηριότητές της» ή να υποβάλει αίτηση για προστασία από πτώχευση. Αντίθετα, ισχυρίζεται ότι έχει σχέδια να «εξοφλήσει, παρατείνει ή αναχρηματοδοτήσει» το χρέος της πριν από την ημερομηνία λήξης και αναμένει να έχει έναν ισχυρότερο ισολογισμό μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους.

Η εταιρεία έδωσε επίσης εξηγήσεις για τα οικονομικά της στοιχεία, σημειώνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει 300 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που θα λάβει τον Δεκέμβριο του 2025 από τον τερματισμό του συνταξιοδοτικού της προγράμματος για να καλύψει μεγάλο μέρος του χρέους της ύψους 477 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη συνέχεια, θα καλύψει τα υπόλοιπα 177 εκατομμύρια δολάρια χρέους και άλλα 100 εκατομμύρια δολάρια σε προνομιούχες μετοχές.

Παρά τις διευκρινίσεις αυτές σχετικά με τα πρόσφατα ζητήματα, η εταιρεία αντιμετωπίζει τακτικά οικονομικά προβλήματα, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία έχει επισκιάσει τις πωλήσεις φιλμ. Η Kodak είχε ήδη υποβάλει αίτηση πτώχευσης το 2012. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ορισμένοι χρήστες της Γενιάς Ζ έχουν «αγκαλιάσει» παλαιότερες τεχνολογίες, όπως οι συμπαγείς φωτογραφικές μηχανές και τα απλά κινητά τηλέφωνα, ως ενός τύπου νοσταλγία για μια εποχή που δεν έζησαν ποτέ.